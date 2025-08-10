Doktorlardan hayat kurtaran bağış

İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor ve asistan doktorlara yönelik organ nakli farkındalığı oluşturmak için seminer düzenlendi. Seminerin ardından 23 doktor ve asistan doktor bağışçı oldu. Seminerin toplu organ bağışı etkinliğine dönüştüğünü söyleyen İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Vaka Koordinatörü Doktor Rahmi Baykan, "Tüm amacımız, organ nakli bekleyen hastalara umut olabilmek, ölen insanların bağışlanan organlarıyla onların hayat bulmasını sağlamak. Herkesi de organ bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.