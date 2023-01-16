Doktorların 20 yaşına kadara yaşayacak demişti... "Çocuğumu 14 yaşına kadar koklayabildim"

Kayahan Göze 9,5 yaşında (DMD Duchenne Musculer Distrofi) kas erimesi hastası, hastalığın tanısı 8 aylıkken konuldu. 7 yaşına kadar diğer yaşıtları gibi etrafta koşup oyunlar oynayan etrafına gülücükler dağıtan Kayahan artık tekerlekli sandalyede ve kolları kullanamaz hale geldi. İstanbul Güngören Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Kayahan Göze kalbine yenik düştü. Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Kayahan Göze tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.
"20 YAŞINA GELMEDEN GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN UÇUP GİTTİ"
SABAH'a yaptığı açıklamada, anne Binnur Kartal Yıllardır evladım ve onun gibi kas hastası arkadaşlar için mücadele verdim evladımla el ele tutuşup parka, okula yürüyerek gittiğimiz günler gözlerimin önüne geldikçe bazı zamanlar gücümü yetmediğini hissettiğimde yüreğimde tarifi imkansız acılar çekiyordum. Ama evladım yanımdaydı şimdi 20 yaşına gelmeden gözlerimin önünde uçup gitti. Evladım tekerlekli sandalyede ve kollarını kullanamaz halde tüm ihtiyaçlarını ben karşılıyordum sonu ölüm olmasa ömrümün sonuna kadar da karşılamaya razıydım" dedi.
"CENNETTE BİZİ KARŞILAYACAK"
Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Kayahan Göze sınıf başarıda sınıf ikinci olduğunu anlatan anne Kartal, "Oğlumun hayalleri vardı. Onunla birlikte bu hastalığı yenecektik. 3 yaşında adına Umut koyduğumuz bir kardeşi var. Kayhan, Umut ile birlikte güzel bir aileydik engellerimiz olsa da, Allah'a şükürler olsun ayaktaydık. Oğlum engelinden dolayı isyan etmiyordu. O aramızda ayrıldı ama gittiği yeri biliyorum. Cennete bizi karşılayacak. Çocuğum 7 yaşına kadar yürüyebildi. 7 yaşından sonra sevinç ide hüznü de biz olduk "diye konuştu.
Türkiye'de Kayhan Göze gibi 100'lerce DMD Duchenne Musculer Distrofi hastasının olduğuna dikkat çeken Kartal, "Çocuğumun ve diğer çocuklarımızın tedavisinde Sağlık Bakanlığı'mız bizlere destek veriyor. İnşallah çocuklarımızın hayatını kısıtlayan hastalık biran önce tedavisi biran önce bulunur. Artık Kayhan'lar ölmesin "