Doktorların 20 yaşına kadara yaşayacak demişti... "Çocuğumu 14 yaşına kadar koklayabildim"

"20 YAŞINA GELMEDEN GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN UÇUP GİTTİ"

SABAH'a yaptığı açıklamada, anne Binnur Kartal Yıllardır evladım ve onun gibi kas hastası arkadaşlar için mücadele verdim evladımla el ele tutuşup parka, okula yürüyerek gittiğimiz günler gözlerimin önüne geldikçe bazı zamanlar gücümü yetmediğini hissettiğimde yüreğimde tarifi imkansız acılar çekiyordum. Ama evladım yanımdaydı şimdi 20 yaşına gelmeden gözlerimin önünde uçup gitti. Evladım tekerlekli sandalyede ve kollarını kullanamaz halde tüm ihtiyaçlarını ben karşılıyordum sonu ölüm olmasa ömrümün sonuna kadar da karşılamaya razıydım" dedi.

"CENNETTE BİZİ KARŞILAYACAK"

Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Kayahan Göze sınıf başarıda sınıf ikinci olduğunu anlatan anne Kartal, "Oğlumun hayalleri vardı. Onunla birlikte bu hastalığı yenecektik. 3 yaşında adına Umut koyduğumuz bir kardeşi var. Kayhan, Umut ile birlikte güzel bir aileydik engellerimiz olsa da, Allah'a şükürler olsun ayaktaydık. Oğlum engelinden dolayı isyan etmiyordu. O aramızda ayrıldı ama gittiği yeri biliyorum. Cennete bizi karşılayacak. Çocuğum 7 yaşına kadar yürüyebildi. 7 yaşından sonra sevinç ide hüznü de biz olduk "diye konuştu.