Doktorların anıları içinizi ısıtacak!

Hem kendimiz, hem de yakınlarımız için pek çok kez kapılarını çaldığımız, beden ve akıl sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorların çözüm ve önerilerine kulak veririz. Şimdi ise doktorların meslek yaşamlarında kendilerinde iz bırakan anılarına kulak vereceğiz.

HEKİMLİĞİN BİNBİR YÜZÜ

"Doktorun çantasındaki hikayeler" olarak adlandırdığı kitabı için, bir nebze de olsa doktorların deneyimlerine ayna tuttuğunu söyleyen Meri İstiroti, "Cesaretle geçen günler, aylar ve yılların ardından hala geride bırakamadığımız pandeminin hayatımızda bir dönüm noktası olduğuna inandık. Bu zorlu dönemi bir arada geçirdiğimiz ve sağlık için savaşan kahramanlarımızın meslek hayatı boyunca yaşadığı iyi tecrübelerini derleyip bir basılı anıya dönüştürmek istedim. Bir sağlık kuruluşunda çalışmak, daha doğrusu yaşamak, hayata dokunan pek çok anı biriktirmek, gülümseten anılar kadar zorlu dakikalara da sahip olmak, kocaman bir ailede pek çok senaryo ya da travmaya tanık olmak, bazen parçası bazen savaşçısı olmak demektir. İste bu kitapta hekimlerimizin "an"ları saklı, duyguların gel-git yaşadığı zamanlar, bazen mutluluktan, bazen üzüntüden dökülen gözyaşları saklı" dedi.

EN SEVİLEN, EN SEVİNİLEN ANLAR!



Meri İstiroti'nin kaleme aldığı dördüncü kitabı olan "Doktorun Çantasındaki Hikayeler"de doktorların mecburi hizmet yıllarından, acil servisin yoğunluğuna, zorlu ameliyatlardan, mucize dönüşlere ve çözümsüz görülen hastalıklara kadar üretilen çözümlerin hikayeleri yer alıyor. Emekle, bilgiyle, özveri ve sabırla dokudukları doktorluk mesleğinin zorlukları, heyecanları, zaman zaman üzücü ama mutlulukların çoğunlukta olduğu anıların toplandığı "Doktorun çantasındaki Hikayeler", doktorlarımızın kimi zaman tebessüm ettiren, kimi zaman duygulandıran, hem öğretici hem de ders niteliği taşıyan hikayeleri ile başucu kitabı olmaya aday.



MERİ İSTİROTİ KİMDİR?



1990 yılından bugüne sağlık sektöründe görev alan Meri İstiroti, ülkemizde profesyonel hastane yönetimini ilk uygulayan yöneticilerden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra, Sağlık ve Hastane yönetimi konusunda yüksek lisans yapan Meri İstiroti, grubunda lider birçok hastanenin yurtiçi ve yurtdışı pazarlama alanlarında, yeni hastane açılışlarında görev aldı. 2012 yılından bu yana Kurucu Genel Müdür olarak üst düzey bir hastanede Grup Koordinatörü olarak yöneticiliğe devam ediyor.