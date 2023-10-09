Doktorların dikkati Muhammed’i kurtardı

Enfeksiyona bağlı kusma ve ishal sebebiyle hastaneye götürülen 9 aylık hemofili A hastası Muhammed Alparslan'da bilinç değişikliği olduğu fark edilince, beyin kanaması geçirdiği şüphesi ile tetkik edilen hastanın tanısı doğrulanarak hızlıca ameliyata alındı. Zorlu geçen ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Muhammed bebek 18 gün yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kazanarak servise alındı. Beyin Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Tevfik Güç, ameliyattaki başarıda en büyük etkenin bebeğin gösterdiği gayret olduğunu ifade etti.