Doktorların ’yaşamaz’ demişti! Ayaz konuşmaya başladı



Oğlu Ayaz'ın sağlığının her geçen gün iyiye gitmesinin kendilerini umutlandırdığını söyleyen Şengül Ağralı, "Ayaz, 14 ameliyat geçirdi, akciğerlerinden bir ameliyat daha olacak. Sağ akciğerinin 4'te 1'i alınacak. Robotik cihazla büyük bir ameliyat olacağı için epey bir masrafı var. 40 bin lira civarındaki ameliyat masrafları için destek bekliyoruz. Ayaz, artık bizim söylediklerimizi tekrarlıyor. 'Anne ve baba' diyor, parka gitmek istediğini söylüyor. Mutlu oluyor. Doktorların 'Yaşayamaz' dediği oğlum şu an 8 yaşına geldi. Ayaz'ın tedavileri sonrası sağlıklı bir birey olacağını düşünüyorum" diye konuştu.