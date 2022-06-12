Doktoru bıçaklayan saldırgan tutuklandı

İstanbul'un Fatih İlçesi'nde bulunan Samatya Devlet Hastanesi'nde (İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi) görev yapan temizlik personeli R.Ç., geçtiğimiz hafta iddialara göre bir süredir tehdit ettiği Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü'nde görev yapan Asistan Doktor H.A.'ya bıçakla saldırdı. Mola esnasında Samatya Devlet Hastanesi'nin bahçesinde bulunan bankta otururken bıçaklı saldırıya uğrayan ve karşı koyarak kendisini korumaya çalışan Asistan Doktor H.A.'nın vücudunda bazı kesikler oluştu. Bıçaklı saldırgan R.Ç., bıçakla yaraladığı H.A.'yı kovalarken hastanenin güvenlik görevlisi ve bir başka doktor tarafından yakalandı. Hemen olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, etkisiz hale getirilen bıçaklı saldırgan R.Ç.'yi gözaltına aldı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

"BİR DEFA DAHA BIÇAK ÇEKTİ" İDDİASI...

Görgü tanıklarının iddialarına göre; saldırgan R.Ç. olayın ardından "O adamı öldürmek cami yaptırmaktan daha sevaptır" dedi. Saldırgan R.Ç.'nin, bıçakladığı Asistan Doktor H.A.'yı geçmişte de tehdit ettiği ve hatta bir defasında yine bıçak çektiği iddia edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bıçaklı saldırgan R.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karara savcılık makamı tarafından itiraz edildi. İtiraz kabul edildi ve bıçaklı saldırgan R.Ç. hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. İkinci defa gözaltına alınan bıçaklı saldırgan R.Ç. adliyeye sevk edildi ve bu defa 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.