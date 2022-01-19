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Giriş Tarihi: 19.1.2022 15:04 Son Güncelleme: 19.1.2022 15:15

Doktoru darbeden kişi tutuklandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Doktoru darbeden kişi tutuklandı

Trabzon’da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay randevusuz muayene olmak isteyen hasta Ali İ'nin (42) saldırısına uğradı. Saldırıda Dr. Günay parmağından yaralandı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli Ali İ. (42) ile suçu üstlenmeye çalıştığı belirlenen çalışanı S.B.'yi (44), gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ali İ, “Kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle yaralama” suçundan tutuklanırken, Ali İ’nin yanında çalışan ve suçu üzerine almak isteyen S.B, ise ”suçu üstlenme” suçundan” adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon'da bulunan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 16.00 sıralarında randevu almadan muayene olmaya gelen Ali İ. (42) aniden odasında girdiği Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay'a muayene olmak istediğini söyledi.

Dr. Günay, randevusuz hasta kabul edemeyeceğini söyleyince odada tartışma çıktı. Büyüyen tartışma arbedeye dönüşünce, Ali İ, Dr. Günay'ın elini sıkarak parmağından yaraladı. Olay sonrası doktoru darbeden Ali İ. hastaneye geldiği araca binerek oradan uzaklaştı.

Dr. Günay, polise giderek beyaz kod verip kişi hakkında şikâyette bulundu. Hastane yönetimi güvenlik kameralarından aracın plakasını tespit edip, polise haber verdi.

Polis tarafından aracın plakası sorgulandığında ise araç İstanbul'da başka bir kişiye ait olduğu öğrenildi. Aracın sahibi aracını kullanan kişinin Trabzon'da S.B. isimli kişi olduğunu söyledi. Polis aracı kullanan S.B'ye ulaşarak gözaltına aldı. S.B, emniyetteki ifadesinde doktoru darp edenin kendisi olduğunu söyledi.

Polis ekipleri kamera görüntülerinde başka bir kişi görüntüsü olduğundan Darp eden kişiyi tespit etti. Doktoru darp eden kişi ise suçu üstüne almaya çalışan S.B.'nin patronu Ali İ. olduğu belirtildi.

"SUÇU ÇALIŞANI ÜSTLENMEYE ÇALIŞMIŞ"

Şüpheli A.İ. ile suçu üstlenmeye çalıştığı belirlenen çalışanı S.B., polis kiplerince gözaltına alındı. Doktoru darp eden Ali İ. hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'suçu başkasına yüklemek' suçlarından soruşturma başlatıldı. Doktoru darp ettiği ileri sürülen Ali İ. ve suçu üzerine almak isteyen S.B isimli kişi mahkemeye sevk edildi Mahkeme, Doktoru darp eden Ali İ. hakkında "Kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle yaralama" suçundan tutukladı, suçu üzerine almak isteyen S.B ise "suçu üstlenme" suçundan" Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"İNŞALLAH BU TÜR OLUMSUZLUKLAR YAŞAMAYIZ"

Yaşadığı olay anlarını anlatan Dr. Mahmut Günay, "İçerde hastam yoktu, muayene olmak istedi, randevusu yoktu. Ben de çıkmak üzereydim, arbede yaşandı. Umarız bu tür olumsuzluklar yaşamayız" dedi.

"BU KİŞİLERE YAZIKLAR OLSUN"

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef yine bir doktorumuz saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hekimimizin elinde bir yaralanma mevcut; belki ameliyat olması gerekecek. Bu olaylar oldukça ve toplum bu tür aciz, karaktersiz insanları içinde barındırdıkça kaybeden yine toplum olacaktır. Bu kişilere yazıklar olsun" dedi.

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Doktoru darbeden kişi tutuklandı
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