Doktoru darbeden kişi tutuklandı

Trabzon'da bulunan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 16.00 sıralarında randevu almadan muayene olmaya gelen Ali İ. (42) aniden odasında girdiği Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay'a muayene olmak istediğini söyledi.

Dr. Günay, randevusuz hasta kabul edemeyeceğini söyleyince odada tartışma çıktı. Büyüyen tartışma arbedeye dönüşünce, Ali İ, Dr. Günay'ın elini sıkarak parmağından yaraladı. Olay sonrası doktoru darbeden Ali İ. hastaneye geldiği araca binerek oradan uzaklaştı.

Dr. Günay, polise giderek beyaz kod verip kişi hakkında şikâyette bulundu. Hastane yönetimi güvenlik kameralarından aracın plakasını tespit edip, polise haber verdi.

Polis tarafından aracın plakası sorgulandığında ise araç İstanbul'da başka bir kişiye ait olduğu öğrenildi. Aracın sahibi aracını kullanan kişinin Trabzon'da S.B. isimli kişi olduğunu söyledi. Polis aracı kullanan S.B'ye ulaşarak gözaltına aldı. S.B, emniyetteki ifadesinde doktoru darp edenin kendisi olduğunu söyledi.

Polis ekipleri kamera görüntülerinde başka bir kişi görüntüsü olduğundan Darp eden kişiyi tespit etti. Doktoru darp eden kişi ise suçu üstüne almaya çalışan S.B.'nin patronu Ali İ. olduğu belirtildi.

"SUÇU ÇALIŞANI ÜSTLENMEYE ÇALIŞMIŞ"

Şüpheli A.İ. ile suçu üstlenmeye çalıştığı belirlenen çalışanı S.B., polis kiplerince gözaltına alındı. Doktoru darp eden Ali İ. hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'suçu başkasına yüklemek' suçlarından soruşturma başlatıldı. Doktoru darp ettiği ileri sürülen Ali İ. ve suçu üzerine almak isteyen S.B isimli kişi mahkemeye sevk edildi Mahkeme, Doktoru darp eden Ali İ. hakkında "Kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle yaralama" suçundan tutukladı, suçu üzerine almak isteyen S.B ise "suçu üstlenme" suçundan" Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"İNŞALLAH BU TÜR OLUMSUZLUKLAR YAŞAMAYIZ"

Yaşadığı olay anlarını anlatan Dr. Mahmut Günay, "İçerde hastam yoktu, muayene olmak istedi, randevusu yoktu. Ben de çıkmak üzereydim, arbede yaşandı. Umarız bu tür olumsuzluklar yaşamayız" dedi.

"BU KİŞİLERE YAZIKLAR OLSUN"

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef yine bir doktorumuz saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hekimimizin elinde bir yaralanma mevcut; belki ameliyat olması gerekecek. Bu olaylar oldukça ve toplum bu tür aciz, karaktersiz insanları içinde barındırdıkça kaybeden yine toplum olacaktır. Bu kişilere yazıklar olsun" dedi.