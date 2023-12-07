Doktoru darbeden saldırgan öğretmen çıktı

Gaziantep'te aile hekimine şiddet uygulayan saldırganın öğretmen olduğu ortaya çıktı. Hakkında idari soruşturma da başlatılan ve sözleşmeli öğretmenlik yapan saldırganın görevine son verildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şehitkamil ilçesindeki 7 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde A.H.T isimli şahsın Dr. Kamile Berfin Çevik'e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle emniyet güçlerimize şikayette bulunulmuştur. Olayın ardından yapılan incelemede A.H.T isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Şahsın ücretli öğretmenlik yaptığı anlaşıldığından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme ve soruşturma süreci başlatılmış ve bugün itibarı ile görevine son verilmiştir. A.H.T isimli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Valiliğimiz tarafından süreç titizlikle takip edilmektedir" denildi.