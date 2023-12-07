Haberler Yaşam Haberleri Doktoru darbeden saldırgan öğretmen çıktı
Giriş Tarihi: 7.12.2023 14:35 Son Güncelleme: 7.12.2023 14:54

Doktoru darbeden saldırgan öğretmen çıktı

Gaziantep'te aile hekimine şiddet uygulayan saldırganın öğretmen olduğu ortaya çıktı. Hakkında idari soruşturma da başlatılan ve sözleşmeli öğretmenlik yapan saldırganın görevine son verildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Doktoru darbeden saldırgan öğretmen çıktı

Gaziantep'te aile hekimine şiddet uygulayan saldırganın öğretmen olduğu ortaya çıktı. Hakkında idari soruşturma da başlatılan ve sözleşmeli öğretmenlik yapan saldırganın görevine son verildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şehitkamil ilçesindeki 7 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde A.H.T isimli şahsın Dr. Kamile Berfin Çevik'e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle emniyet güçlerimize şikayette bulunulmuştur. Olayın ardından yapılan incelemede A.H.T isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Şahsın ücretli öğretmenlik yaptığı anlaşıldığından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme ve soruşturma süreci başlatılmış ve bugün itibarı ile görevine son verilmiştir. A.H.T isimli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Valiliğimiz tarafından süreç titizlikle takip edilmektedir" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi'nden şok 'Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’ sözleri: İmamoğlu satın aldı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret zammı mesajı! 2024 Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...
Gazze boykotu sonrası Starbucks 11 milyar dolar değer kaybetti!
Son dakika | Antonio Guterres'ten Gazze'deki soykırımı önlemek için flaş adım: O yetkisini ilk kez kullandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Tunç: BM Soykırım Sözleşmesi'ndeki tüm unsurlar gerçekleşti
İsrail ve İran’a verilen mesaj
Filistin’i test sahası olarak kullanıyorlar
Sıra CHP-HEDEP pazarlığında
ARKADAŞINA GÖNDER
Doktoru darbeden saldırgan öğretmen çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA