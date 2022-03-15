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Giriş Tarihi: 15.3.2022 17:04 Son Güncelleme: 15.3.2022 17:44

Doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde görevli Dr. Tahir Tarimer’i, 14 Mart Tıp Bayramında muayene etmek istediği Uzman Çavuş A. A tarafından darp edildi. Uzman Çavuş A. A. hakkında idari işlem başlatıldı. Tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Muğla'da Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A. A., (32) 14 Mart Tıp Bayramı günü yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uzman Çavuş A.A. iddiaya göre kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarimer (26) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A. A., Tarimer'i darp etti. Tarimer'in vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Tarimer, A. A. hakkında şikayetçi oldu. Apandisit teşhisi konulan A. A. ise yapılan ameliyatın ardından servise alındı. Tarimer darp raporu alırken, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yaşanan olay tepkilere neden oldu.

TEDBİREN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Muğla Valiliği, yaşanan olay hakkında açıklama yaptı. Jandarma Uzman Çavuş A.A. hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, tedbiren görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere verildi:

"Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine apandisit rahatsızlığı nedeniyle başvuran Jandarma Uzman Çavuş A.A. tarafından bir hekimimize yönelik istenmeyen bir olay meydana gelmiştir. Olay sonrası Jandarma Uzman Çavuş A.A. akut apandisit teşhisi konularak ameliyata alınmış, gerekli tıbbi müdahale yapılmıştır. Jandarma Uzman Çavuş A.A. hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, tedbiren görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı
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