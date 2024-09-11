Doktoru döven şüphelinin savunması pes dedirtti: O şiddete başvurdu

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Seracettin D., eşine rapor almak için aile sağlığı merkezindeki Doktor Can Cevher Gürler'e geldi. Seracettin D., rapor işlemleri sırasında Dr. Gürler ile tartışmaya başladı. Ardından Seracettin D., doktoru elektrikli çaydanlık da kullanarak öldüresiye darp edip, olay yerinden kaçtı.

Başından aldığı darbelerle yaralanan Gürler, aile sağlığı merkezindeki diğer doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Dr. Gürler, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

"DOKTOR ÜZERİME ÇAY DÖKTÜ"

Olaydan kısa süre sonra Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu şüpheli Seracettin D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde, "Eşime sağlık raporu için gitmiştim. Eşime form doldurttu. Sonra 'o rapor farklı' dedi. 2 ay önce de yine geldik bize rapor vermedi. 'Sen bize sıkıntı çıkarıyorsun' dedim. Doktor üzerime çay döktü. Ben de çaycının altını alıp kafasına vurdum" dediği öğrenildi.

"SUÇ ONDAYDI"

Adli tıp biriminde sağlık kontrolü çıkışında basın mensupları şüpheli Seracettin D.'ye 'neden doktoru darp ettiniz' sorusunu yöneltti. Seracattin D. ise, "Suç ondaydı. Hiçbir şekilde yardımcı olmadı, önce o darp etti. O şiddete başvurdu" diyerek pişkin savunma yaptı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.