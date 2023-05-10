Doktoru eli ve belinden bıçaklamıştı: Hapis cezası onandı

'KARARLARDA HUKUKA AYKIRILIK YOK'

Yerel mahkemenin kararının ardından sanık Nargüner'in avukatı dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi sanığın istinaf talebini esastan reddetti. Bunun üzerine sanık Bayram Nargüner'in avukatı, dosyayı bu kez de Yargıtay'a taşıdı. İtiraz üzerine Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi dosyayı görüştü. Daire, mağdurdan sanığa yönelen haksız söz veya davranış içeren bir fiil bulunmadığından haksız tahrik indirimi uygulanmamasında isabetsizlik görülmediğini ve bu nedenle de hükümde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi. Sanığın geçmişte sabıkalı olması nedeniyle indirim uygulanmamış olması kararını da doğru bulan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, İskender'in vücudunda meydana gelen yaralanmaların yeri, nitelikleri ve nicelikleri ile sanığın eyleme son verme şekli dikkate alındığında sanık Nargüner'in kastının öldürmeye yönelik olduğu, hakaret suçu yönünden eylemin aleni olarak işlendiğinin anlaşıldığına da vurgu yaptı. Bu nedenlerden 1'inci Ceza Dairesi, kararlarda hukuka aykırılık görünmediğine hükmederek, itirazı reddedip, kararı onadı.

'EMSAL TEŞKİL ETMELİ'

Kararı değerlendiren Dr. İskender'in avukatı Özge Kalyoncu Yılmaz, "Nihayet hak yerini bulmuştur. Söz konusu dosyanın hem yerel mahkemede hem de İstinaf ve Yargıtay aşamalarında çok kısa sürede sonuçlanması emsal teşkil etmesi açısından çok önemlidir. Olayın vahameti yargı mercileri tarafından hassasiyetle ve öncelikle değerlendirilmiştir. Umuyoruz ki, verilen bu cezaların etkin bir şekilde uygulanmasıyla birlikte sağlık çalışanlarına karşı şiddet olaylarında azalma meydana gelecektir" dedi.