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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Doktoru odasını basıp yumrukladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Doktoru odasını basıp yumrukladı
İSTANBUL Esenyurt'ta özel bir hastanenin acil sağlık bölümünde görev yapan doktor Emre İ. daha önceden takip ettiği eski bir hastasının boşandığı eşi Ercan C. tarafından bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradı. Emre İ. acil serviste hastalarına bakarken bir anda odasına bir kişi girdi ve doktora yumruk attı. Yanında getirdiği bıçak ile tehditler savuran kişi hastane güvenliği tarafından uzaklaştırıldı. Hafif yaralanan doktor Emre İ. tedavi altına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli Ercan C. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alındı. Ercan C.'nin, doktor Emre İ'nin Ankara'da görev yaptığı sırada takip ettiği hastası olan bir kadının boşandığı eşi olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Ercan C., kamu görevlisine karşı yaralama ve silahlı tehdit suçlarından cezaevine gönderildi.

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Doktoru odasını basıp yumrukladı
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