Doktorun AIDS yalanı hayatını mahvetti: Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı!

Konya'da yaşanan olayda M.H. 2018 yılında bir arkadaşı ile birlikte tatilden döndükten sonra özel bir hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan arkadaşı D.U'ya HIV testi yaptırdı. Doktor D.U. yapılan kan testi sonucunda M.H'ye HIV teşhisi koyup, biran önce tedaviye başlaması gerektiğini söyledi. D.U., M.H'ye bir hafta sonra yaptırdığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından da takip edilen doğrulama testinin de pozitif çıktığını söyledi. M.H. 2018 yılının Ağustos ayından itibaren de ilaç kullanmaya başladı. Her yıl tekrar kontrolden geçen M.H. pozitif olduğunu duydukça ilaçları kullanmaya devam etti. M.H. bu süre boyunca psikolojik olarak çöküntü yaşarken hem işinden hem de 1 yıllık nişanlısından ayrıldı.