Doktorun AIDS yalanı hayatını mahvetti: Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı!

Konya'da yaşanan olayda M.H. 2018 yılında bir arkadaşı ile birlikte tatilden döndükten sonra özel bir hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan arkadaşı D.U'ya HIV testi yaptırdı. Doktor D.U. yapılan kan testi sonucunda M.H'ye HIV teşhisi koyup, biran önce tedaviye başlaması gerektiğini söyledi. D.U., M.H'ye bir hafta sonra yaptırdığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından da takip edilen doğrulama testinin de pozitif çıktığını söyledi. M.H. 2018 yılının Ağustos ayından itibaren de ilaç kullanmaya başladı. Her yıl tekrar kontrolden geçen M.H. pozitif olduğunu duydukça ilaçları kullanmaya devam etti. M.H. bu süre boyunca psikolojik olarak çöküntü yaşarken hem işinden hem de 1 yıllık nişanlısından ayrıldı.
GERÇEK 3 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI
M.H. arkadaşı D.U.'nun bazı konularda yalan söylediğini belirledi. Son görüşmesinde doktorun kendisine lösemi olduğunu ve İstanbul'da gittiğini söylediğini ancak Konya'daki evinde olduğunu gören M.H., hastalığı konusunda da kendisine yalan söylemiş olabileceğini düşünüp tekrar doktorla görüşmeye gitti. Doktora yalan mı söyledin diye soran M.H. aldığı cevapla hem mutlu oldu hem de yıkıldı. D.U. M.H'ye test sonucunun hiçbir zaman pozitif çıkmadığını, bu konuda kendisine yalan söylediğini itiraf etti. 2021 yılında Konya Şehir Hastanesinde yeniden test yaptıran M.H., test sonucunun negatif olduğunu gördü.
KAN ÖRNEĞİ ONA AİT ÇIKMADI
M.H. avukatı aracılığıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığının talebi ile Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemede Bakanlığa ait doğrulama laboratuvarında HİV virüsü teşhisi konmuş kan örneğinin M.H'ye ait olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine savcılık tarafından D.U. hakkında iddianame düzenlendi. D.U. hakkında 'Sağlık mesleği mensuplarının gerçeğe aykırı belge düzenlemek' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.
KİMSENİN KANINI DEĞİŞTİRMEDİM
D.U. ise iddianamede yer alan ifadesinde, "Sonuçlar benim bilgisayarına düştüm. Kan sonucunda 1,05 sınır şüpheli pozitif gördüm. Ben kesinlikle herhangi bir kişinin kanlarını onun ki ile değiştirmedim" dedi. D.U'nun şikayetçi olmaması konusunda M.H'ye yalvardığı mesajlarda dava dosyasında yer aldı. D.U., M.H'ye attığı mesajlarda, "Ben zaten kendi pisliğimde boğuluyorum. Kimse kalmadı. Bundan büyük ceza mı olur bana?' 'Western blot testini Ankara referans laboratuvarına gönderip bir dilekçeyle yanlış tanı koyduğumu belirten bir dilekçe yazacağım' ifadelerini kullandı.