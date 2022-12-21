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Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:33 Son Güncelleme: 21.12.2022 10:35

Doktorun arabasını çaldı gezerken yakalandı

İstanbul Bakırköy’de doktor Emine A.’nın evine giren hırsız araç anahtarını alıp otoparktan arabayı da çaldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri daha önce birçok olaya karışmış olan ve 45 suç kaydı olan şüpheli Hakan A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Doktorun arabasını çaldı gezerken yakalandı

Bakırköy'de ikamet eden doktor Emine A.'nın evine geçen hafta giren hırsız evdeki değerli eşyalarla birlikte araç anahtarını da aldı. Bunun üzerine otoparka inen hırsız anahtarla bir süre Emine A.'nın aracını aradı ardından arabayı da çalıp kaçtı. İhbar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar devam ederken önceki gün şüpheli Hakan A. çalıntı araçla gezerken polise yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda olaya karıştığı tespit edilirken 45 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Doktorun arabasını çaldı gezerken yakalandı
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