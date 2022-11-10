Doktorun darp edildiği sopa silah sayıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası "beyaz kod" veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı olaydan 1.5 ay sonra takip edip sopayla darp ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 kardeş hakkında, "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan dava açıldı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Günay'ın çalıştığı aile sağlığı merkezinde 22 Ağustos'ta kavga çıktığı ve bu kavganın ardından doktorun sanıklardan S.A. hakkında "beyaz kod" verdiği belirtildi. Günay'a bu olay nedeniyle husumet besleyen S.A. (28) ile ağabeyleri F.A. (29) ve S.A'nın (37), 7 Ekim'de bir süre takip ettikleri Günay'ı sopayla darp ettikleri kaydedildi. Olayda kullanılan "sopa"nın silah olarak nitelendirildiği iddianamede, sanıkların "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3'er aydan 6 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.