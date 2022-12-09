Doktorun darp edilme görüntüleri ortaya çıktı

Fatih Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen hasta Nazife Ç. Muayenesini yapan doktor Arslan Kalay, müdahalenin ardından serum takılması için müşahede alanına yönlendirdi. Bu sırada kendilerine bağırarak yönlendirileme yapıldığını öne süren hastanın eşi Taşkın Ç. ve oğlu Doğuş Ç. ile doktor Arslan Kalay ve sekreter Gülcan Birinci arasında tartışma çıktı.

Tartışma bir anda arbedeye dönüşmesi sonucu doktor Kalay başından hafif şekilde yaralandı. Kalay'ın 'Beyaz kod' vermesiyle hastaneye, polis ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu, doktor Arslan Kalay'ı darbedip, sekreter Gülcan Birinci'ye de hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadelerinde, sağlık görevlilerinin kendilerine bağırarak, kötü davrandığını öne süren baba ve oğlu, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ACİL SERVİSTE YAŞANAN ARBEDENİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Acil serviste yaşanan arbedenin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, yeşil alan polikliniği içerisindeki odada başlayan kavganın koridora taştığı, hasta yakını Taşkın Ç.'nin kapı girişinden yumruk atmaya çalıştığı, oğlu Doğuş Ç.'nin koşarak odaya yöneldiği, hastanenin özel güvenlik personeli, jandarma, diğer muayene bekleyen hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının ise araya girdiği görüldü. Baba ve oğlunun hastane dışına çıkarılarak uzaklaştırıldığı görüntülerde ayrıca, yaşanan kargaşa sırasında doktor Kalay'ı eliyle ittikten sonra fenalaşan bir kadının, oturduğu koltuktan kalktıktan kısa süre sonra aniden yere yığıldığı da yer aldı.