Doktorun e-imzasını çalıp reçete yazmışlar

SABAH, İzmir'de merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda doktorların e- imzalarını (token) çalıp yazdıkları reçetelerle aldıkları sentetik ecza haplarını satan çete üyelerinin ifadelerine ulaştı. Çete üyesi Recep Kuyubaşı ifadesinde, "Tınay Gürgür ile birlikte hastaneye e-imza cihazını çalmaya gittik. Ayağımda platin olmasını bahane ederek, doktorun yanına gittim. Ardından odaya Tınay girdi. Doktor onunla ilgilenirken e-imza cihazını çaldım. Çaldıktan sonra da Tınay'ın yanındaki dizüstü bilgisayara taktık. Tınay birini arayarak telefondaki kişinin kendisine söylediği TC kimlik numaralarını ve isimleri yazıp reçete oluşturdu" dedi.