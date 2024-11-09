Doktorun ihmali Berke Can bebeği hayattan kopardı

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan 2 çocuk sahibi Nimet (45) ve Arif Yüksel (40) çifti, 2021 yılında üçüncü kez anne-baba olacakları haberini aldı. Normal ilerleyen hamilelik sürecinde Nimet Yüksel'in 37 haftalıkken ağrıları arttı. Bunun üzerine Yüksel, daha önce de gittiği devlet hastanesine götürüldü. Burada yapılan kontroller sonrası Yüksel için yatış kararı verildi. İddiaya göre, bebeğin durumu sıkıntılı olmasına ilişkin hemşire B.S. serviste görevli nöbetçi doktor M.Y.A.'yı (57) bilgilendirdi. Ancak doktor M.Y.A., hastaya serum verilmesini, sabahki doktorun da sezaryene alması gerektiğini talimatını verdi. Sabah gelen doktor Nimet Yüksel'i sezaryene aldı. Yüksel, ismini Berke Can koydukları bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumdan kısa bir süre sonra ise çocuğun durumunun ciddi olduğunu belirterek aynı gün özel bir hastaneye sevk edildi. Küçük bebek, bir gün sonra ise hayatını kaybetti. Bebeğinin ölümünde ihmal olduğunu belirten baba Arif Yüksel, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında doktor M.Y.A.'nın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla, "görevi kötüye kullanma" suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 2 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.