Doktorun ihmali Hira Nur’un dünyasını kararttı

İstanbul Esenyurt'ta 2017 yılında özel bir hastanede 7 aylık olarak (Prematüre) dünyaya gelen Hira Nur Ünlü (7), doğum sonrası kaldırıldığı yeni doğan ünitesinde zorunlu olarak yapılması gereken ROP (Bebeğin göz muayenesi) tedavisi yapılmadığı için iki gözünden oldu. Doğumdan bir süre sonra farklı bir hastanede ve doktorda kızının gözlerini muayene ettiren anne Bahar ünlü, bunun bir ihmal sonucu gerçekleştiğini kavrayınca Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na kızının doğumu sonrası kontrolleri yapması gereken Dr. Süleyman Mesut K., hakkında suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı. Uzlaştırma bürosuna sevk edilen taraflar uzlaşmadı. Adli Tıp Raporu sonrasında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma 6 yılın ardından tamamlandı.

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede şüpheli Dr. Süleyman Mesut K.'nın 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsini istedi. Öte yandan acılı anne Bahar Ünlü, avukatları İsmihan Yengin ve Pune Yengin Özkılınç'a bu süreçte verdikleri hukuk mücadelesinden dolayı teşekkür etti.

ADLİ TIP KURUMU: DOKTOR HASTALIĞI SAPTAYAMADI

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu Raporu'nda şüpheli Dr. Süleyman Mesut K.'nın minik Hira Nur'un tadevisinde ihmali olduğu şu cümlelerle ifade edildi: "Mağdur küçüğün 21.02.2018 tarihli ROP muayenesinde saptanan ileri evre ROP bulgularının şüpheli doktor Süleyman Mesut K., tarafından yapılan 23.01.2018 tarihinde yapılan kontrollerde de tespit edilmesinin tıbben beklendiği, dolayısıyla şüphelinin tanı ve tedavi sürecinin güncel tıp kurallarına uygun olmadığı belirlendi."

"HUKUK SAVAŞIMIZ DEVAM EDECEK"

Av. İsmihan Yengin ve Av. Pune Yengin Özkılınç da yaptıkları açıklamada, küçük bir bebeğin ihmaller zinciri sonucu her iki gözünün kör olmasına sebebiyet veren, gerekli teşhis ve tedaviyi uygulamayan tüm doktorların ve hastanenin yargılanması gerektiğini, 6 yıl boyunca iddianamenin hazırlanmamasının büyük bir ihmal ve hukuk garabeti olduğunu, mücadeleleri sayesinde ceza davasının açıldığını ve tazminat davasının da devam ettiğini, adaletin tecelli edeceğine dair güvenlerinin tam olduğunu, hukuk savaşlarının devam edeceğini beyan ettiler. Öte yandan Av. Pune Yengin Özkılınç, tazminat aldıkları taktirde düşük ihtimal de olsa paranın Hira Nur'un gözlerinin açılması için denenecek tedavi için kullanılacağını söyledi.