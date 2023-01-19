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Giriş Tarihi: 19.1.2023 11:46 Son Güncelleme: 19.1.2023 11:46

Doktorun öldüğü kazada sürücü alkollü çıktı

Korkunç olay Ankara'da yaşanmıştı. Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'e (37) otomobiliyle çarparak ölümüne yol açan Doğukan Karahancı (24) hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sürücünün 2.02 promil alkollü olduğu belirtildi.

DHA
Doktorun öldüğü kazada sürücü alkollü çıktı

Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda, geçen yıl 22 Kasım günü saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'e, Doğukan Karahancı'nın kullandığı otomobil çarptı. Peker, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Karahancı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili soruşturması tamamlandı. Doğukan Karahancı hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Karahancı'nın, kaza sırasında 2.02 promil alkollü olduğu belirtildi. İddianamede, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının çözümlemesine göre Peker'in, yolun ikinci şeridinde kollarını açarak yürüdüğü sırada şüphelinin aracıyla çarptığı belirtildi. İddianamede, kazanın meydana gelmesinde Peker'in asli, sürücünün ise tali kusurlu olduğu yönündeki bilirkişi raporu da yer aldı.

'TAKSİ ÇEVİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTI'
Yaşar Subutay Peker'in eşi Gizem Peker'in (36) savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Peker, "Eve gidiyorduk. Eşim kendisini iyi hissetmiyordu. Aracı kullanamayacağını söyleyerek taksi çevirmek için yola çıktı. O esnada şüpheli gelip, eşime çarptı" dedi.
Doğukan Karahancı ise ifadesinde Peker'in aniden yola çıktığını ve kollarını açarak araçların geldiği yöne döndüğünü ileri sürerek, "Şahsa çarpmamak için direksiyonu sağa kırınca o da sağ şeride geçti. Bunun üzerine tekrar manevra yaptım ancak engel olamadım ve çarptım" dedi.
Doğukan Karahancı, Ankara 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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Doktorun öldüğü kazada sürücü alkollü çıktı
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