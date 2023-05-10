Dolandırdıkları kişiyi öldürmüşlerdi! İstenilen ceza belli oldu

İbrahim Ay ve Recep Sarı, internette sahte otomobil ilanı verip, geçen yıl mart ayında Şırnak'ın Cizre ilçesinden ilandaki aracı almak için telefonla arayan muhasebeci 2 çocuk babası Hüseyin Angı ile anlaştı. Hüseyin Angı, 2 bin TL kapora verip; aracı almak için Ankara'ya geldi. Angı, İbrahim Ay ve Recep Sarı tarafından kiralık bir otomobille karşılanıp, Gölbaşı ilçesinde ıssız bir yere götürüldü. İbrahim Ay ve Recep Sarı, ellerini bağladıkları Hüseyin Angı'yı 390 bin TL'yi hesaba aktarmayı kabul etmeyince pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Angı'nın cep telefonu ve cüzdanını alıp cesedini sazlık alana atan 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınıp çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.Davanın bugün görülen duruşmasında, sanıklar Ay ve Sarı hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, mahkeme heyetine olayı anlattıktan sonra sanıklar Ay ve Sarı'nın 'Kasten öldürme' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağmaya teşebbüs', 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hırsızlık' suçlarından da 32'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebinde bulundu. Savcı, Angı'nın sahte ilanla 'Kapora' adı altında 2 bin lira dolandırılması sürecinde yer aldığı ve İbrahim Ay'a telefon temin ettikleri gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanıklar Kemal Can O., Metehan T., Nazif Y. ve Samet C.'nin üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatini talep etti.Tutuklu sanık Sarı, mütalaaya katılmadığını belirterek beraatini talep etti. Tutuklu sanık Ay ise "Pişmanım. Bir sonraki celsede savunma yapmak için süre istiyorum" dedi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Sarı ve Ay'ın mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.