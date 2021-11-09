Dolandırıcı Nuri son işinde de yakayı ele verdi! Tam 85 kez yakalandı ama...

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, esnafı çeşitli yöntemlerle dolandıran 26 yaşındaki Nuri Ş.'yi yakalayarak cezaevine gönderdi. Cezaevinden çıkan Nuri Ş. akıllanmadığını bir kez daha göstererek bu sefer ATV motor satan esnafı gözüne kestirdi.
Planını devreye sokan Nuri Ş. ve arkadaşı lüks bir otomobil ile ATV motor satan dükkanın önüne geldi. Esnaf ile tanışan Nuri Ş. ve arkadaşı ATV motor almak istediği aktardı. Esnaf, ATV motorları tanıtırken Nuri Ş. denemek istediği söyledi.
"POLİS ÇEVİRDİ FATURA KES GÖNDER"
Esnafın dışarıya çıkardığı ATV motoruna binen Nuri Ş., dışarda tur atarken arkadaşı ise dükkanda bekledi. İşyerinin önünden uzaklaşan Nuri Ş. aradan bir süre geçtikten sonra arkadaşını arayarak esnafa telefonu vermesini istedi. Nuri Ş. esnafa, "Polis çevirdi. ATV motorun üzerinde plaka ve belge olmadığı için çekeceklerini söylüyorlar" dedi. Ardından Nuri Ş., "Polis ekiplerini ATV motoru denemek için tur attığını ve satın alacağını" söyleyerek ikna ettiğini aktardı. Nuri Ş. polise ATV motorun satış belgesinin sunması gerektiğini bunun içinde kendisi adına fatura kesilip whatsapp üzerinden göndermesini isterken parayı da banka üzerinde havale yapacağını söyledi. Esnaf, Nuri Ş. adına fatura keserek gönderdi. Bu arada Nuri Ş.'nin arkadaşı, "Siz kendi aranızda hallersiniz parayı da havale ediyor ben gidiyorum" diyerek işyerinden ayrıldı. Hesabında parayı göremeyen esnaf dolandırıldığını anladı. Nuri Ş. bu yöntemle 4 esnaftan 50 bin lira değerinde 4 ATV motorun dolandırıcılığı gerçekleştirdi.
SUÇ MAKİNESİ 85 SUÇ KAYDI VAR
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri görüntüleri incelendiğinde şüphelinin çeşitli dosyalardan 85 suç kaydı bulunan Nuri Ş. olduğunu gördü. Nuri Ş.'nin izin süren ekipler, zanlıyı saklandıkları yerde gözaltına aldı. ATV motorların yerleri tespit eden ekipler esnafa tekrar iade etti. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Nuri Ş. kısa süre önce çıktığı cezaevine tutuklanarak tekrar gönderildi.
Dolandırıcı Nuri son işinde de yakayı ele verdi! Tam 85 kez yakalandı ama...