Dolandırıcı Nuri son işinde de yakayı ele verdi! Tam 85 kez yakalandı ama...

"POLİS ÇEVİRDİ FATURA KES GÖNDER"

Esnafın dışarıya çıkardığı ATV motoruna binen Nuri Ş., dışarda tur atarken arkadaşı ise dükkanda bekledi. İşyerinin önünden uzaklaşan Nuri Ş. aradan bir süre geçtikten sonra arkadaşını arayarak esnafa telefonu vermesini istedi. Nuri Ş. esnafa, "Polis çevirdi. ATV motorun üzerinde plaka ve belge olmadığı için çekeceklerini söylüyorlar" dedi. Ardından Nuri Ş., "Polis ekiplerini ATV motoru denemek için tur attığını ve satın alacağını" söyleyerek ikna ettiğini aktardı. Nuri Ş. polise ATV motorun satış belgesinin sunması gerektiğini bunun içinde kendisi adına fatura kesilip whatsapp üzerinden göndermesini isterken parayı da banka üzerinde havale yapacağını söyledi. Esnaf, Nuri Ş. adına fatura keserek gönderdi. Bu arada Nuri Ş.'nin arkadaşı, "Siz kendi aranızda hallersiniz parayı da havale ediyor ben gidiyorum" diyerek işyerinden ayrıldı. Hesabında parayı göremeyen esnaf dolandırıldığını anladı. Nuri Ş. bu yöntemle 4 esnaftan 50 bin lira değerinde 4 ATV motorun dolandırıcılığı gerçekleştirdi.