Dolandırıcı çetesi çökertildi! 9 ilde onlarca kişiyi dolandırdılar

Kocaeli'nde, İnternet üzerinde elektronik eşya satış yapan birçok vatandaş, son zamanlarda sattıkları malın parasını alamadıkları ve müşterileri tarafından dolandırıldıkları yönünde polise giderek şikâyette bulundu. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Ekipleri, konu ile ilgili araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu olayların münferit değil örgütlü olduğu, bazı kişilerin, internette elektronik eşya satışı yapan vatandaşları hedef aldıklarını tespit etti.

NASIL DOLANDIRIYORLARDI?

İnternette eşya satışı yapan kişiler ile irtibat kuran ve pazarlık yaparak satılan eşyanın fiyatı konusunda anlaşan çete üyelerinin, daha sonra satıcının hesap numarasını istediği, ardından da malı görerek elden almak istediğini ifade ederek, uygun bir yerde buluşma teklif ettikleri öğrenildi. Dolandırıcıların, buluşma noktasına giderken, daha önceden almış oldukları satıcının hesabına para yatırılmış gibi gösterilen sahte bir dekont hazırladıkları ve satıcı eşya ile birlikte geldiğinde, eşyanın parasının bankaya yatırdığını söyleyerek, sahte dekontu da verip vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

9 İLDE DOLANDIRICILIK

Olayla ilgili olarak tespit edilen 5 şüpheliyi takibe başlayan Kocaeli Polisi, Önceki gün Kocaeli ve Sakarya illerinde operasyon için düğmeye bastı. Kocaeli'nde, aynı yöntem ile 11 ayrı dolandırıcılık olayına karışarak 75 bin lira değerinde elektronik eşyaları bir kuruş bile ödemeden alan şüpheliler E.B. Y.E.S. O.G, M.M. K ve B.A. yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yapmış olduğu çalışmalar sonucu, aynı kişilerin Bursa, Trabzon, Ordu, Bolu, Düzce, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik, illerinde de aynı yöntemle çok sayıda dolandırdıkları da belirlendi. Olayla ilgili 5 şüphelide, tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.