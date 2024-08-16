Dolandırıcı çift, kocanın vicdanına takıldı

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe veren Barış K. boşanma aşamasında olduğu eşi Hilal Ş.K. ile kurmuş olduğu dolandırıcılık sistemini tek tek anlattı. Barış K. dilekçesinde internette reklam yayınlayarak mağdurların kredi alabilecekleri konusunda ikna ederek dolandırdıkları, dolandırıcılık suçundan elde edilen paranın ise eşi Hilal Ş.K'nın hesabına yattığını söyledi. Mağdurlarla kredi alabilecekleri konusundaki görüşmeleri eşinin gerçekleştirdiğini belirten Barış K. kendi görevinin ise hesaba yatan paraları ATM'den çekmek olduğunu ifade etti.

VİCDAN AZABI VE PİŞMANLIK

Barış K. dilekçesinde yaşadığı durumu şu sözlerle aktardı: "Yaşamız olduğum vicdan azabından dolayı ve yapmış olduğumuz işten duyduğum pişmanlık nedeniyle ihbarımın kabulü talebimdir" dedi. Barış K. ifadesinde; 2018 yılında S.P. adlı mağduru kredi alacakları konusunda eşi Hilal Ş.K'nin ikna ettiğini, 2 ayda toplamda 62 kez hesabına para göndermesini sağladığını ve karı-koca bu yöntemle 80 bin lira gelir elde ettiklerini söyledi.

İHBARCI KOCA: ADALET GEÇTE OLSA TECELLİ ETSİN

Eşine iftira atmadığını ispat etmek isteyen koca dilekçesinde haklarında devam eden bir çok dosyayı örnek gösterdi. Dolandırıcı karı-koca ile ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamasında olan 5 dosya detaylarıyla birlikte dilekçede yer aldı. İhbarcı koca Barış K. dilekçesinin istem kısmında ise yaptıklarının yanlarına kar kalmaması ve adaletin geçte olsa tecelli etmesi için eşi ve kendisi hakkında gereğinin yapılmasını talep etti.