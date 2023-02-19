Dolandırıcı insafa geldi! ‘Depremzede dolandırmam’

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insanımız hayatını kaybetti. Enkazlardan ve depremden sağ kurtulabilen vatandaşlar sığınabilecek yer aramaya başladı. Kimisi arabalara kimisi ise yakınlarına sığınmaya başladı. Evi yıkılan bir vatandaşın araba kiralamak için yaptığı görüşmede ise hayrete düşürecek bir durum ortaya çıktı.

Arabayı getirmesi için konum atan vatandaşın deprem bölgesinde olduğunu fark eden dolandırıcı, karşı tarafın depremzede olduğunu öğrenince dolandırıcı olduğunu itiraf etti. "Hocam biz dolandırıcıyız, depremzede dolandıramam ben" diyen kişi, depremzedeyi araç kiralayan diğer dolandırıcılar hakkında da uyardı.

DEPREMZEDE OLDUĞUNU FARK ETTİ

Konuşmanın devamında 5 günlük bin 500 liraya araç kiraladığını söyleyen dolandırıcı aracı vale ile teslim edeceklerini söyledi. Konumun deprem bölgesinde olduğunu fark eden dolandırıcı, 'Deprem için mi araç talep ediyorsunuz efendim' yanıtına depremzedenin, 'Evet evlerimize giremiyoruz' yanıtı vermesiyle 'Hocam biz dolandırıcıyız, depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun, sahte sitelere paranızı kaptırmayın' uyarısında bulundu.

GÜVENLİ KİRALAMA SİTESİ ATTI

Depremzedenin teşekkür etmesi üzerine dolandırıcı güvenli bir araç kiralama sitesi önerisinde bulunarak, araç gelmeden kesinlikle para atmamalarını söyledi.