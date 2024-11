Dolandırıcı kardeşlere 17 yıl hapis talebi

İstanbul Pendik'teki bir teknoloji ve yazılım şirketi , 2022 yılında mali müşavir olan kardeşler Ozan F. ve Yusuf Can F. ile anlaştı.İddiaya göre; mali müşavir kardeşler, aynı yıl şirket yetkili Ahmet N'den "geçici vergi ödemesi" diyerek 1 milyon 977 bin 771 lira istedi. Parayı Yusuf Can F'nin hesabına gönderen Ahmet N. vergi borcunun yüksek olduğunu düşünerek vergi dairesinden inceleme yaptı. Şirketin vergi borcunun olmadığını öğrenen Ahmet N. muhasebeci kardeşlerden şikayetçi oldu. Soruşturması kapsamında ifade veren kardeşler Yusuf Can F. ve Ozan F, zaman zaman şirkete ilişkin SGK ve vergi ödemelerini peşin aldıklarını, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi borcunu da Ahmet N'nin yurt dışında olacağı için erken aldıklarını belirterek söyleyerek suçlamayı reddetti. Soruşturma dosyasına giren Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün yazısında ise şirketin 2022'ye ait kurum geçici vergisinin 139,77 lira olduğu ve ödendiği ortaya çıktı.Savcılık, muhasebeci kardeşlerin mesleğe duyulan güveni kötüye kullanmak suretiyle "Serbest Meslek Sahibi Kişilerin Dolandırıcılığı" suçunu zincirleme şekilde işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 17 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulundu.