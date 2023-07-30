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Giriş Tarihi: 30.7.2023 11:00 Son Güncelleme: 30.7.2023 11:16

Dolandırıcı kuyumcu tutuklandı! Yakalanmamak için peruk takmış

Adana'da kar vaadi ile mahallenin altınları alıp aldıktan sonra kayıplara karışan kuyumcu Atahan Kıyağa (45) İzmir’de yakalanıp tutuklandı. Vatandaşı yaklaşık 700 milyon TL dolandıran kuyumcunun yakalanmamak için peruk taktığı ortaya çıktı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Dolandırıcı kuyumcu tutuklandı! Yakalanmamak için peruk takmış

Adana Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde kuyumcu Atahan Kıyağa, iddiaya göre, kar vadettiği mahallelinin güvenini kazanıp, altınlarını almaya başladı. Kıyağa, altınlarını kendisine getirenlere kar paylarını ödedi. Ocak ayında iş yerini kapatan Kıyağa, kayıplara karıştı. Bunun üzerine dolandırıldıklarını anlayan mahalleli ise yaklaşık 7 milyon liralık altınlarını alıp, kaçtığı iddiasıyla Kıyağa'dan şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Kıyağa'nın İzmir'e kaçtığını ve tanınmamak için peruk takarak gezdiğini saptadı. Bornova ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen Kıyağa, Adana ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Kıyağa'nın, ifadesinde, "Mahallede altınlarını veren kişiler, bir süre sonra daha fazla kar payı istemeye başladı. Sonra da iş yerim kurşunlandı. Can güvenliğim olmadığı için kaçmak zorunda kaldım. Söyledikleri kadar değil, 10-20 milyon TL borcum var. Evimi satılığa çıkarttım, paralarını ödeyeceğim" dediği öğrenildi.

Atahan Kıyağa tutuklandı.

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Dolandırıcı kuyumcu tutuklandı! Yakalanmamak için peruk takmış
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