Dolandırıcılar bankadan para çekerken yakayı ele verdi

Maltepe'de 23 Şubat Cuma günü bir banka şubesinde şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişi polise ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, F.G. (26), Ö.T. (23) ve K.V. (63) adlı şüphelileri yakaladı. Daha önceden birçok suç kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilerin telefonla dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin, telefonla dolandırıcılık olaylarında banka hesaplarını kullandıran kişiler olduğu tespit edildi. Kurbanların polis sanıp paralarını gönderdikleri şüphelilerin, hesaplarına gelen paraları bankadan çekerek diğer çete üyelerine teslim ettiği belirlendi. Şüpheliler, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı.

PARALARA EL KONULDU

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edilen N.M. (44) ile B.Y. (23)'nin de gözaltına almasıyla şüpheli sayısı 5'e çıktı. Ekipler, yaptığı incelemede şüphelilerin polis olduklarını söyleyerek kandırdıkları iki kurbandan binlerce liralık dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Polis şüphelilerin üzerinde bulunan 126 bin lira para ile banka hesaplarında bulunan 370 bin liraya bloke koydurdu.

HEPSİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe'de telefon dolandırıcıları bankada yakalandı | Video