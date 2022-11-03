Dolandırıcılar ‘Fedai’leri asgari ücretle çalıştırmış

İnternet üzerinden 500 yakın kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen ve Adana merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda çökertilen suç örgütüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Zanlıların yakalanmamak için aralarında 'Pablo', 'Teko', 'Kartal', 'Mumcu' gibi kod adlarıyla şifreli olarak konuştukları öğrenildi. Ayrıca asgari ücret karşılığında banka hesaplarını kullandıkları kişilere 'Fedai' adını veren suç örgütü üyelerinin internet üzerinde matkap satın alan bir kişiye ürünü göndermek yerine üzerindeki tişörtü çıkarıp kutuya koyarak karoya verdiği öğrenildi.
15 MİLYON LİRA
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini O.B. ile H.A.'nın yaptığı bir suç örgütünün, web tasarımcı O.Ç.'nin haclediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen 500'e yakın mağduru, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirip, 15 milyon lira dolandırdıklarını belirledi.
KRİPTODA PARA AKLAMA
Dolandırdıkları paraları kripto para borsasında akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 21 Ekim'de düzenlenen şafak operasyonunda 114 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelilerin kripto cüzdanlarındaki 6 milyon liraya da el konuldu. Adliyeye sevk edilen, aralarında O.B., H.A. ve O.Ç.'nin de bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı; 37 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
HESAP SAHİPLERİNE ASGARİ ÜCRET
Örgütün, kendilerine banka hesabı sağlayan kişilere 'Fedai' dediği ve asgari ücret tutarında maaş ödediği ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, teknik takipte polise yakalanmamak için birbirlerine 'kartal', 'mumcu', 'pablo' ve 'teko' gibi kod isimleri taktığı, telefon görüşmelerinde bu şekilde seslendikleri öğrenildi.
MATKAP YERİNE TİŞÖRT GÖNDERMİŞLER
Örgütün e-ticaret sitesinde yayınladıkları ilanların sahte olduğu belirlendi. Şüphelilerin, 700 liraya matkap ilanı verdiği, parayı aldıktan sonra ürünü göndermedikleri belirtildi. Mağdurun, mesaj göndermesi üzerine de şüphelilerden birinin üzerindeki tişörtü çıkarıp paketleyerek, kargoladığı öğrenildi.