Haberler Yaşam Haberleri Dolandırıcılar kuyumcu yalanıyla kandırdı, parayı lüks mekanlarda yerken yakalandı
Giriş Tarihi: 26.1.2024 12:00 Son Güncelleme: 26.1.2024 13:21

Dolandırıcılar kuyumcu yalanıyla kandırdı, parayı lüks mekanlarda yerken yakalandı

İzmir’de N.Ö. isimli vatandaşı arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar ‘kimliğiniz kuyumcu soygununda olay yerinde bulundu. Siz şüpheli değilsiniz ama yardımcı olmanız gerekiyor’ yalanını attı. Bu yalana inanan N.Ö. sahte polislere tüm birikimi olan altınları verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli İzmir ve Manisa’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Dolandırıcılık çetesi üyelerinin suç gelirleriyle bir otomobil satın aldıkları ve paraları lüks mekanlarda eğlencede yedikleri belirlendi. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Dolandırıcılar kuyumcu yalanıyla kandırdı, parayı lüks mekanlarda yerken yakalandı

N.Ö isimli vatandaşı arayan dolandırıcılık çetesi üyeleri kendisini polis olarak tanıttı. Talihsiz vatandaşa "kuyumcu soygunu oldu kimliğiniz olay yerinde bulundu siz şüpheli değilsiniz ama yardımcı olmanız gerekiyor" yalanını uydurdu. Bu yalana inanan N.Ö. yüklü miktarda ziynet eşyasını sahte polislere teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan N.Ö. soluğu Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada dolandırıcıların kimlikleri belirlendi. Ekipler, Ş.Ş, T.Ö, F.Ş ve M.K. isimli dolandırıcılık çetesini İzmir ve Manisa'da düzenlediği eş zamanlı operasyon ile yakaladı. Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri suç gelirleriyle lüks mekanlarda para harcadığı, otomobil satın aldıkları belirlendi. Suç geliriyle alınan araca el konuldu. F.Ş ve M.K çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı, Ş.Ş ve T.Ö tutuklandı.

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Dolandırıcılar kuyumcu yalanıyla kandırdı, parayı lüks mekanlarda yerken yakalandı
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