Dolandırıcılar kuyumcu yalanıyla kandırdı, parayı lüks mekanlarda yerken yakalandı

N.Ö isimli vatandaşı arayan dolandırıcılık çetesi üyeleri kendisini polis olarak tanıttı. Talihsiz vatandaşa "kuyumcu soygunu oldu kimliğiniz olay yerinde bulundu siz şüpheli değilsiniz ama yardımcı olmanız gerekiyor" yalanını uydurdu. Bu yalana inanan N.Ö. yüklü miktarda ziynet eşyasını sahte polislere teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan N.Ö. soluğu Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada dolandırıcıların kimlikleri belirlendi. Ekipler, Ş.Ş, T.Ö, F.Ş ve M.K. isimli dolandırıcılık çetesini İzmir ve Manisa'da düzenlediği eş zamanlı operasyon ile yakaladı. Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri suç gelirleriyle lüks mekanlarda para harcadığı, otomobil satın aldıkları belirlendi. Suç geliriyle alınan araca el konuldu. F.Ş ve M.K çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı, Ş.Ş ve T.Ö tutuklandı.