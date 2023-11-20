Haberler Yaşam Haberleri Dolandırıcılar Maurituslu iş adamından 2 milyon çektiler
Giriş Tarihi: 20.11.2023 15:03 Son Güncelleme: 20.11.2023 15:26

Dolandırıcılar Maurituslu iş adamından 2 milyon çektiler

İstanbul’da ATM’den para çekmeye çalışan yabancı uyruklu bir vatandaşa yardım bahanesiyle yaklaşan iki şüpheli, el çabukluğuyla mağdurun kredi kartından 2 milyon liralık para çekti. Hesabından bilgisi dışında alış veriş yapılarak 2 milyon lira paranın çekildiğini sonradan fark eden tatil cenneti Mauritus Adası uyruklu Mohammed A.F.B. soluğu poliste aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin saniyeler içinde ellerindeki pos cihazı ile 2 milyon lira vurgun yaptıkları öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dolandırıcılar Maurituslu iş adamından 2 milyon çektiler

Olay 4 gün önce Fatih Çemberlitaş'ta Meydana geldi. 42 yaşındaki Mauritus uyruklu Mohammed A.F.B., Çemberlitaş'ta bulunan bankamatiklerde para çekmek istedi. ATM'den nasıl işlem yapacağını bilmeyen Mohammed A.F.B.'nin yanına iki kişi gelerek yardımcı olabileceğini söyledi. Mohammed A.F.B.'nin kredi kartını alan şüphelilerden biri, kendisine nasıl yardımcı olacağını anlatarak yardımcı olmaya çalıştı. Bir süre sonra kartını geri alan Mohammed A.F.B., işlem yaptıktan sonra, kredi kartı hesabında 2 milyon liralık alışveriş yapıldığını fark etti. Şok olan Mohammed A.F.B. soluğu poliste aldı.

DOLANDIRICILIK BÜROYA ŞİKAYETTE BULUNDU

Mohammed A.F.B., polise, başına gelen olayı anlatarak şikayetçi oldu. Şikayetinde paranın kendi hesabından nasıl 2 milyon liralık alışveriş yapıldığını anlamadığını belirtti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay bölgesindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kredi kartından POS yöntemiyle işlem yapıldığını tespit etti.

YAKALANDILAR

Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin çeşitli suçlardan 17 kaydı bulunan Fethi B.(34) ile 1 suç kaydı bulunan Hamit G.(40) olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı. Şüpheli Fethi B.'nin evinde 3 adet pos cihazı, müştekinin kredi kartından çekilen tutarlara ait slip koçanları ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

POS CİHAZIYLA ATM'DE BEKLİYORLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürdürülen soruşturmada, dolandırıcıların yöntemi akıllara durgunluk verdi. Şüphelilerin üzerlerinde taşıdıkları pos cihazıyla, dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Mohammed A.F.B.ye yardım bahanesiyle yaklaşan dolandırıcılardan Fethi B., el çabukluğu ile müştekinin kartından, poz cihazından 3 ayrı işlem yaparak 2 milyon liralık vurgun yaptı. Şüphelinin şirket hesaplarına çekilmiş bulunan bir milyon 900 bin lira parasına el konuldu. Soruşturmanın ardından adliyeye gönderilen Fethi B. tutuklandı. Arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel Türkiye düşmanının önünde eğildi! CHP'de zihniyet değişmedi: HDP ile kol kola poz!
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?
Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 50+1 açıklaması: Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır
Zonguldak'ta Türk gemisi fırtına nedeniyle battı! Bir gemi de karaya oturdu
Lale Orta’dan yasak aşk iddiasına ‘namus’ şikayeti! “Namusuma iftira attı, onurumu rencide etti”
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan BM tepkisi: Çöp tenekesine atıldığının ilanıdır!
İsrail ve Hamas anlaştı mı? ABD'den esir takası açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolandırıcılar Maurituslu iş adamından 2 milyon çektiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA