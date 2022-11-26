Dolandırıcılar pes dedirtti! Devremülk sahiplerine yabancı yatırımcı tuzağı

*"Tapusu var. 20 bin liraya almış. Daha önce bir yerden aranmış ve davet almış. Çok yüksek fiyat vermişler. Önden para istemiş. Bu durumdan dolayı savcı bir arkadaşını devreye sokmuş. O firma kaybolmuş. Bir daha aramayalım."

*"Birkaç yıl kullanmış. Sonrada kullanmamış. Pazartesi satış yapılacak denildi. İmza atmam diyor. Oğluyla gelecek."

*"12 yıl önce almış. 3 çocuğu var. Kendisi lise öğretmeni. Aranmış ama yüz yüze görüşmemiş. Hiç kullanmıyor. Satmak istiyor. 45 yaşında.

*"Oğlu yedek subay askerde. İmalat yapıyor. Araç kapıları fitili yapıyor. 3 çocuğu var. 3 ay önce kızını evlendirmiş. Diğer kızı da üniversiteye hazırlanıyor."

*"Asansör tamircisi. Hiç kullanmamışlar. Saf bir adam. Salı günü iş yerinden izin alacak."

*"Eşiyle birlikte gelecek. Maddi sıkıntıları var. Birkaç kez dolandırılmış. Güven problemi var."

*"Kasap 53 yaşında. 1 oğlu 2 kızı var. Eşi ev hanımı. Çok yoğun çalışıyor. Satmayı çok istiyor. Kendisine konaklama sağlayabileceğimiz söylendi."

*"70 yaşında Bağkur emeklisi /4.500 lira) emekli maaşı alıyor. 2 çocuğu var. Oğlu Ankara'da yurtta kalıyor. Sanırım öğrenci)