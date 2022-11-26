Dolandırıcılar pes dedirtti! Devremülk sahiplerine yabancı yatırımcı tuzağı

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, devremülk sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerini çalarak dolandırıcılık gerçekleştiren şebekeyi çökertti. Mali polis, 56 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 17 ilde 30 ev ve işyerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda 36 kişiyi gözaltına aldı. Devremülk vurgunun perde arkasına SABAH ulaştı. Şebeke gruplara bölündükleri ve Ankara, Eskişehir, Bolu, İstanbul Afyon başta olmak üzer birçok ilde vatandaşı dolandırdıkları ortaya çıktı. Devremülk sektöründe daha önce çalışmış olan şebeke üyeleri, sektöre ait verileri ve mülk sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerini çaldı. Şebeke, Ankara başta olmak üzere birçok ilde 'Reklam Organizasyonu, Gayrimenkul Danışmanlığı ve Satış Danışmalığı' adı altında üçüncü kişilerin üzerine 9 paravan şirket kurdu.
YABANCILARA DEVREMÜLKÜNÜZÜ 1 MİLYON LİRAYA SATACAĞIZ
Dolandırıcılar, kiraladıkları rezidansı işyerlerine dönüştürürken çağrı merkezlerine çalışmak üzere diksiyonu düzgün kadınları aldı. Şebeke, ele geçirdikleri devremülk listesinden yaşlı kişilerin tespitini yaptı. Çağrı merkezi çalışanları, mülk sahiplerine ulaşarak 100 bin lira değerindeki devremülklerini yabancı yatırımcılara 1 milyon liraya satacaklarını aktardı.
6 MİLYON LİRALIK VURGUN
Şirkete giden mağdurlar karşısından rezidans görünce ciddi bir şirket olduğunu düşündü. Şirket çalışanları, devremülk satışının yapılabilmesi için internet sitesine ilan vereceklerini bunun bedeli ise müşteriye göre 100 bin lira ile 350 bin bin lira arasında rakamlar verdi. Şirkete güvenen mağdurlar anlaşmayı kabul ederek reklam sözleşmesi imzaladı. Teknoloji ile arası iyi olamayan yaşlı ve engelli kişilerin telefonlarından mobil bankacılığı giren dolandırıcılar, kredi çekti ve paraları kendi hesaplarına havale etti. Dolandırıcılık şebekesi bu yöntemle 71 kişiyi mağdur ederken 6 milyon lirada vurgun gerçekleştirdi.
MÜLK SAHİPLERİNE AİT SAYFALAR DOLUSU BİLGİ
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ev ve işyeri aramalarında, mülk sahiplerinin kimlik ve telefon bilgilerinin yer aldığı yüzlerce liste, çağrı merkezi çalışanlarının mağdurlarla nasıl konuşması gerektiği ile ilgili bilgi notları, mağdurların ile yapılan görüşmelerde alınan notlar ele geçirildi. Dolandırıcıların mağdurlar yapmış olduğu görüşmeleri hazırladıkları 'Üyelik Bilgisi' formuna teke tek işledikleri ve ona göre davrandıkları görüldü. Üyelik bilgi formunda 'Adı- Soyadı, Şehir, Tesis, Tapu, Fiyat, Meslek, İnfo, Ünite ve Tarih' kısımları dikkat çekti.
Notlarında yazanlar mülk sahiplerinin nasıl fişlendiğini ve dolandırıldığı gözler önüne serdi.
*"Tapusu var. 20 bin liraya almış. Daha önce bir yerden aranmış ve davet almış. Çok yüksek fiyat vermişler. Önden para istemiş. Bu durumdan dolayı savcı bir arkadaşını devreye sokmuş. O firma kaybolmuş. Bir daha aramayalım."
*"Birkaç yıl kullanmış. Sonrada kullanmamış. Pazartesi satış yapılacak denildi. İmza atmam diyor. Oğluyla gelecek."
*"12 yıl önce almış. 3 çocuğu var. Kendisi lise öğretmeni. Aranmış ama yüz yüze görüşmemiş. Hiç kullanmıyor. Satmak istiyor. 45 yaşında.
*"Oğlu yedek subay askerde. İmalat yapıyor. Araç kapıları fitili yapıyor. 3 çocuğu var. 3 ay önce kızını evlendirmiş. Diğer kızı da üniversiteye hazırlanıyor."
*"Asansör tamircisi. Hiç kullanmamışlar. Saf bir adam. Salı günü iş yerinden izin alacak."
*"Eşiyle birlikte gelecek. Maddi sıkıntıları var. Birkaç kez dolandırılmış. Güven problemi var."
*"Kasap 53 yaşında. 1 oğlu 2 kızı var. Eşi ev hanımı. Çok yoğun çalışıyor. Satmayı çok istiyor. Kendisine konaklama sağlayabileceğimiz söylendi."
*"70 yaşında Bağkur emeklisi /4.500 lira) emekli maaşı alıyor. 2 çocuğu var. Oğlu Ankara'da yurtta kalıyor. Sanırım öğrenci)