Haberler Yaşam Haberleri Dolandırıcılar taktik değiştirdi!
Giriş Tarihi: 20.3.2025 15:07 Son Güncelleme: 20.3.2025 15:07

Dolandırıcılar taktik değiştirdi!

Kendilerini polis, Savcı veya hakim olarak tanıtıp telefon dolandırıcılığa ile ağlarına düşürdükleri kişilere terör örgütleri ile irtibatınız olduğu tespit edilmiştir, paranıza ve altınlarınıza el konulacak mağdur olmamanız  için verilen hesaba havale yapın veya gönderilen kişiye verin sözleri alınan önlemlerle deşifre olunca, bu sefer dolandırıcılar bu sefer “hesabındaki paranın ele geçirilmek üzere olduğu, hesabındaki parayı ele geçirilmeden kendilerine göndermesini daha sonra operasyon bitiminde parayı kendisine iade edeceklerini” yalanı ile dolandırılmaya çalışıyorlar. Karabük te bu yalan ile 76 yaşındaki Tahsin Ertekin’i dolandırılmaya kalktı. Tahsin Ertekin Banka görevlisinin dikkati sayesinde son anda dolandırılmaktan kurtuldu.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Dolandırıcılar taktik değiştirdi!

Telefon dolandırıcıların taktik değiştirerek yeni yöntemle, dolandırılmak istenilen 76 yaşındaki Tahsin Ertekin'i banka görevlisinin dikkati sayesinde, dolandırılmaktan son anda önledi. 76 yaşındaki Tahsin Ertekin Karabük il merkezinde bir banka şubesinden hesapları ile ilgili işlem yapmak üzere iken şüphe uyandıran hal ve tavır sergilemesi üzerine banka güvenlik görevlisince ekiplerimize bilgi vermesi üzerine görevlilerimizce yapılan ileri kolluk faaliyetleri sonucu vatandaşımızın dolandırılmakta olduğu tespit edilmiş, kendisini polis olarak tanıtan şahısların vatandaşımıza "hesabındaki paranın ele geçirilmek üzere olduğu, hesabındaki parayı ele geçirilmeden kendilerine göndermesini daha sonra operasyon bitiminde parayı kendisine iade edeceklerini" söyledi. Polisin bu bir dolandırıcılık olayı olduğu belirtmesi üzerine Tahsin Ertekin parayı göndermekten vazgeçerek son anda dolandırılmaktan kurtuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapılan çalışmalar bilgilendirme ve kamu spotları ile sonunda vatandaşın özellikle terör örgütü ile irtibatınız tespit edildiniz yalanı deşifre olması üzerine bu kişilerin de taktik değiştirdiği belirterek, "Vatandaşlarımızdan kendilerini arayarak Polis, Asker veya Savcı olarak tanıtıp para talep eden şahıslara, kendisine yardım yapılacağı bahanesi ile banka hesap bilgilerini veya telefonlarına gelen bildirim mesajlarını kendileri ile paylaşmasını isteyen şahıslara asla itibar etmemeleri gerektiği hususunu bir kez daha hatırlatırız" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dolandırıcılar taktik değiştirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz