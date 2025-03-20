Dolandırıcılar taktik değiştirdi!

Telefon dolandırıcıların taktik değiştirerek yeni yöntemle, dolandırılmak istenilen 76 yaşındaki Tahsin Ertekin'i banka görevlisinin dikkati sayesinde, dolandırılmaktan son anda önledi. 76 yaşındaki Tahsin Ertekin Karabük il merkezinde bir banka şubesinden hesapları ile ilgili işlem yapmak üzere iken şüphe uyandıran hal ve tavır sergilemesi üzerine banka güvenlik görevlisince ekiplerimize bilgi vermesi üzerine görevlilerimizce yapılan ileri kolluk faaliyetleri sonucu vatandaşımızın dolandırılmakta olduğu tespit edilmiş, kendisini polis olarak tanıtan şahısların vatandaşımıza "hesabındaki paranın ele geçirilmek üzere olduğu, hesabındaki parayı ele geçirilmeden kendilerine göndermesini daha sonra operasyon bitiminde parayı kendisine iade edeceklerini" söyledi. Polisin bu bir dolandırıcılık olayı olduğu belirtmesi üzerine Tahsin Ertekin parayı göndermekten vazgeçerek son anda dolandırılmaktan kurtuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapılan çalışmalar bilgilendirme ve kamu spotları ile sonunda vatandaşın özellikle terör örgütü ile irtibatınız tespit edildiniz yalanı deşifre olması üzerine bu kişilerin de taktik değiştirdiği belirterek, "Vatandaşlarımızdan kendilerini arayarak Polis, Asker veya Savcı olarak tanıtıp para talep eden şahıslara, kendisine yardım yapılacağı bahanesi ile banka hesap bilgilerini veya telefonlarına gelen bildirim mesajlarını kendileri ile paylaşmasını isteyen şahıslara asla itibar etmemeleri gerektiği hususunu bir kez daha hatırlatırız" denildi.