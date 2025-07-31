Aşklar yapay, kayıplar gerçek oldu!  Dolandırıcılar yapay zekâ ile kalbimizi çalıyor

Sosyal medya ve arkadaşlık uygulamaları üzerinden sahte profiller üzerinden kurulan ilişkiler, aslında gelişmiş yapay zekâ uygulamalarının yönettiği bir senaryonun parçası. "Günaydın aşkım" , "Seninle bir ömür hayal ediyorum" gibi duygusal mesajlar, yapay zekâ desteğiyle hedef kişiye özel olarak üretiliyor. Sadece metin yazmakla kalmayan yapay zekâ, hedef kişiye özel duygusal tonlama, kültürel referanslar ve dil alışkanlıklarını da analiz edip iletişimi kişiselleştiriyor. Böylece yazışmalar doğal ve samimi bir hâle geliyor.
İlişki derinleştikçe sahte sevgili kimliğine bürünen yapay zekâ pasaport, bilet, gümrük veya hastane gibi bahanelerle para istemeye başlıyor. Tüm bu yazışmalar, bir insan gibi düşünen ve konuşan algoritmalar tarafından yönetiliyor.
"GERÇEK OLAMAYACAK KADAR İYİ DİYALOGLARDAN KAÇININ"
Kamuoyunda "aşk doktoru" olarak bilinen Aile Evlilik Danışmanı Prof. Dr. Ekrem Çulfa, yapay zekâ tarafından kurulan iletişimin gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu belirterek bu tür diyaloglardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Dolandırıcılar arafından ani duygusal yakınlık, acil yardım çağrısı, yabancı ülkelere taşınma planları gibi senaryoların sıkça kullanıldığının altını çizen Prof. Dr. Çulfa, sözlerine şöyle devam etti: "Tanımadığınız kişilerin kimliğini doğrulamadan kişisel bilgi paylaşmayın. Stok fotoğraflar, dil hataları ve yüz yüze görüşmeden para talebi gibi işaretleri dikkatlice inceleyin. Güvenli internet kullanımına dikkat edin. İki faktörlü kimlik doğrulama, güncel anti virüs yazılımları ve dolandırıcılık filtreleri gibi teknolojik önlemler alın. Bir dolandırıcılık durumunda karşı tarafla iletişimi kesip banka ile irtibata geçin ve Siber Suçlarla Mücadele Birimi'ne başvurun."