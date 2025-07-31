Aşklar yapay, kayıplar gerçek oldu!  Dolandırıcılar yapay zekâ ile kalbimizi çalıyor

Sosyal medya ve arkadaşlık uygulamaları üzerinden sahte profiller üzerinden kurulan ilişkiler, aslında gelişmiş yapay zekâ uygulamalarının yönettiği bir senaryonun parçası. "Günaydın aşkım" , "Seninle bir ömür hayal ediyorum" gibi duygusal mesajlar, yapay zekâ desteğiyle hedef kişiye özel olarak üretiliyor. Sadece metin yazmakla kalmayan yapay zekâ, hedef kişiye özel duygusal tonlama, kültürel referanslar ve dil alışkanlıklarını da analiz edip iletişimi kişiselleştiriyor. Böylece yazışmalar doğal ve samimi bir hâle geliyor.

İlişki derinleştikçe sahte sevgili kimliğine bürünen yapay zekâ pasaport, bilet, gümrük veya hastane gibi bahanelerle para istemeye başlıyor. Tüm bu yazışmalar, bir insan gibi düşünen ve konuşan algoritmalar tarafından yönetiliyor.