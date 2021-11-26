Haberler Yaşam Haberleri Dolandırıcılara 1 milyon lira kaptıran kadından gazetecilere not
Giriş Tarihi: 26.11.2021 13:32 Son Güncelleme: 26.11.2021 13:41

Dolandırıcılara 1 milyon lira kaptıran kadından gazetecilere not

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Dolandırıcılara 1 milyon lira kaptıran kadından gazetecilere not

Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen 81 yaşındaki kadın piyasa değeri 1 milyon lira olan altınlarını elden teslim ederek dolandırıldı. Yaşlı kadın, kapısına gazeteciler için not bıraktı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana gelen olayda; kimliği belirsiz dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları 81 yaşındaki G.K. adlı yaşlı kadını korkutup kandırdı.

Yaşlı kadının evine giden dolandırıcılar, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1 adet beş bir yerde altın, 2 adet Atatürk armalı altın, 2 adet 500'lük Reşat altın, 2 adet Reşat armalı altın, 2 adet Reşat altın, 3 adet Ata lira, 1 adet yarım altın, 32 adet çeyrek altın, 9 adet Ata arma altın, 18 adet yarım Ata altın, 11 adet yaklaşık 150 gram olan altın bilezik, 1 adet yaklaşık 40 gram olan altın hazır bilezik, 2 adet taşlı altın yüzük, 1 çift altın kol düğmesi ve 1 adet altın antik gerdanlığı alıp kaçtı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise şikayette bulundu.

Öte yandan konuyla ilgili kadının görüşünü almak isteyen gazeteciler, kadının kapısına yapıştırılmış bir not ile karşılaştı. Dolandırıcıların hamlesiyle sarsılan kadın, gazetecilerle görüşmek istemediğini not bırakarak ifade etti. G.K. adlı kadının notta; "Gazetecierle görüşme yapılmayacaktır. Lütfen Rahatsız etmeyiniz. Sağlık sorunu oluşuyor." yazdığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Son dakika: Galatasaray'ın Marsilya zaferi sonrası dikkat çeken yorum! 'Bu G.Saray ligde depara kalkar
Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Devlet sözünü tuttu: Depremin vurduğu İzmir'de mutlu son! Evler teslim ediliyor
Kadıköy'deki metro saldırganıyla ilgili şoke eden gerçekler savcılık yazısında: Suç makinesi
SON DAKİKA: Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi kapıda! Kulüp başkanı açıkladı "Sözleşme geçersiz..."
Son dakika: Usta yazardan Olympiakos-Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler! "Galatasaray'ı yenmek..."
SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik enflasyon açıklaması
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolandırıcılara 1 milyon lira kaptıran kadından gazetecilere not
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA