Dolandırıcılara 50 ilde girdap operasyonu

EmniyetGenel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen çalışmalar doğrultusunda, nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve irtikâp, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, tefecilik suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik 50 ilde "Girdap Operasyonu" düzenlendi. Operasyon kapsamında 264 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 229 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların, kendi ofislerine cumhurbaşkanı başdanışmanı ve bazı milletvekilleri adına çiçek göndererek, yüksek yerlerde tanıdıkları olduğu imajı yaratıp çeşitli ihale ve projelerin değerlendirilmesi vaadiyle mağdurlardan yaklaşık 10 milyon lira aldıkları, orman arazisi vasfındaki arazileri bu vasıftan çıkararak devredebilecekleri iddiasıyla bir vatandaştan da 400 bin liralık arabasını aldıkları tespit edildi. Dosya kapsamında 8 olayda toplam 783 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.Denizli'deki dolandırıcılar, işlettikleri kumarhanede borcu olanlara boş senet karşılığı yüksek faizle borç verip ödeyemeyenlerden tehdit ve şantajla tahsilat yaptıkları, paraları da cezaevindeki örgüt lideri ve üyelerine aktardıkları ortaya çıktı. Kredi ve kredi kartı limitini artırmak isteyen bir vatandaşa, artırımı 20 bin liraya halledebileceklerini söyleyip kredi kartını aldıktan sonra 282 bin liralık harcama yapan şüpheliler, parayı isteyen mağdura bu kez de "borç" açıklamasıyla 75 bin lira havale etti. Sonra da mahkemeye verip 75 bin lirayı tekrar tahsil ettiler. Kendini avukat olarak tanıtan bir örgüt üyesinin mağdurun evine sahte narkotik polisleri ile baskın yaptırıp, 20 bin lira alarak sözde gözaltını durdurduğu öğrenildi. Mersin'deki operasyonda ise kendilerini savcı, savcı çocuğu, avukat, polis ve bekçi gibi unvanlarla tanıttıkları, 34 şüphelinin ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) yüklü miktarda zarara uğrattıkları ortaya çıktı.