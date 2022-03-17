Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yankesicilik, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılıktan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim suçları yöntemleriyle vatandaşları zarara uğrattığı, sürekli adres değiştirerek izlerini kaybettirmeyi amaçladığı belirlenen zanlılara yönelik operasyon başlatıldı.









İstanbul'da dolandırıcılara dev operasyon | Video

İl genelinde belirlenen 454 adrese 446 personel ile, 16-17 Mart'ta baskın düzenleyen polis, 107 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalananlardan 40'ı hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüphelilerin sorgularının ve konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.