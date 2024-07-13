Dolandırıcılara dev operasyon

Konya merkezli 4 ilde kendilerini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp 12 kişiyi 19 milyon 870 bin TL dolandıran şüphelilerle ilgili detaylar ortaya çıktı. Dolandırıcılar, aradıkları Abdurrahman I.'ya iki evini, bir arabasını sattırıp altınlarını ve mevduat hesabını boşalttırdı. Bu yöntemle Abdurrahman I.'dan 16 milyon TL dolandıran 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini asker, polis veya savcı olarak tanıtarak 12 kişiyi toplamda 19 milyon 870 bin TL dolandıran şüphelilere başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.