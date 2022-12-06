Dolandırıcılıktan tutuklanan zanlının pişkinliği pes dedirtti

HEDEF YAŞLI İNSANLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, devre mülklerini satmak isteyen 125 kişiyi ağlarına düşürüp, yüksek kazanç vaadiyle 20 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin özellikle yaşlı kişileri seçtiği, kurdukları paravan şirkete çağırdığı mağdurları harç, tapu, sigorta ve pul masrafları adı altında dolandırdıkları saptandı. Gerekli delilleri toplayan polis, operasyon için düğmeye bastı.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI

Ekipler, 3 Aralık'ta Adana merkezli 33 ilde düzenledikleri şafak vakti operasyonda 57 şüpheliyi gözaltına aldı. Kocaeli'nde gözaltına alınan şüpheliler arasındaki Okan O.'nun, operasyondan 2 gün önce yerel bir haber sitesine verdiği röportajda dolandırıcılık uyarısı yaptığı ortaya çıktı. Okan O.'nun röportajda, "Mülklerinizi afaki fiyatlara satacağız diyorlar. Hiçbir devre mülk 1 milyon TL etmez. Ancak insanlar rakamları duyunca hemen kanıyor ve gerisini düşünmeden hareket ediyor. Çok para kazanacağım diye umut ederken, dolandırıldığının farkına bile varmıyor" dediği öğrenildi.