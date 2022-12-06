Dolandırıcılıktan tutuklanan zanlının pişkinliği pes dedirtti

Adana merkezli 33 ilde yaşlı kişileri sahip oldukları devre-mülkleri piyasa değerinin üstünde satma bahanesiyle kandırarak yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 57 kişi adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 12 kişi tutuklandı, 33 kişi adli kontrol şartıyla, 12 kişide savcılık tarafından serbest kaldı.
Öte yandan şüpheliler arasındaki Okan O.'nun operasyondan 2 gün önce Kocaeli'ndeki yerel bir haber sitesine verdiği röportajda dolandırıcılık uyarısı yaptığı ortaya çıktı. Tutuklanan Okan O.'nun röportajında; "Mülklerinizi afaki fiyatlara satacağız diyorlar. Çok para kazanacağım diye umut ederken, dolandırıldığının farkına bile varmıyor" dediği öğrenildi.
HEDEF YAŞLI İNSANLAR
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, devre mülklerini satmak isteyen 125 kişiyi ağlarına düşürüp, yüksek kazanç vaadiyle 20 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin özellikle yaşlı kişileri seçtiği, kurdukları paravan şirkete çağırdığı mağdurları harç, tapu, sigorta ve pul masrafları adı altında dolandırdıkları saptandı. Gerekli delilleri toplayan polis, operasyon için düğmeye bastı.
DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI
Ekipler, 3 Aralık'ta Adana merkezli 33 ilde düzenledikleri şafak vakti operasyonda 57 şüpheliyi gözaltına aldı. Kocaeli'nde gözaltına alınan şüpheliler arasındaki Okan O.'nun, operasyondan 2 gün önce yerel bir haber sitesine verdiği röportajda dolandırıcılık uyarısı yaptığı ortaya çıktı. Okan O.'nun röportajda, "Mülklerinizi afaki fiyatlara satacağız diyorlar. Hiçbir devre mülk 1 milyon TL etmez. Ancak insanlar rakamları duyunca hemen kanıyor ve gerisini düşünmeden hareket ediyor. Çok para kazanacağım diye umut ederken, dolandırıldığının farkına bile varmıyor" dediği öğrenildi.