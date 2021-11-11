Dolandırıcılara şafak operasyonu

Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları özendirerek yatırım danışmanlığı, sanal para ve iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik jandarma ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonunda, 15 kişiyi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları dolandıran şahısları takibe aldı. Kent merkezinde ve Tarsus'ta sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları özendirerek yatırım danışmanlığı, sanal para ve iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 15 kişiyi belirledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda 15 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Yapılan hesap hareketleri incelemesinde de 3 milyon liralık para trafiği olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 15 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürüyor.