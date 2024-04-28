Dolandırıcılara Sibergöz-35 operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya merkezli Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da "Sibergöz-35" operasyonu düzenlendi. Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin; hazırladıkları sahte site ve sosyal medya hesaplarında, güven sağlamak amacıyla sahte TURSAB belgesi kullandıkları belirlendi.Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villalara yönelik detaylı keşif yaptıkları, villaların sahibiymiş gibi bu villaları kiralamak isteyen 110 vatandaşı sahte sosyal medya hesapları açarak dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon Türk Lirası hareketliliği olduğu belirlendi.