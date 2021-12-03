Haberler Yaşam Haberleri Dolandırıcılara suçüstü
Giriş Tarihi: 3.12.2021 19:09

Dolandırıcılara suçüstü

Dolandırıcılara suçüstü

Van ve Ankara emniyet müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, internet ortamında vatandaşları dolandıran 2 kişiye suçüstü yapıldı. Bir banka şubesinde para çeken 2 kişi gözaltına alınırken, üzerlerindeki 50 bin TL'ye de el konuldu.

Van ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince, sosyal medya platformlarında araba çekilişi reklamı üzerinden paylaşımda yer alan linke tıkladığında bankaya ait internet sitesine benzer oltalama yöntemi ile hazırlanan internet sitesi üzerinden yapılan dolandırıcılık faillerinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Van'da bulunan bir banka şubesi içerisinde 2 kişi parayı çektikleri sırada polis ekipleri suçüstü yaptı.
Suçüstü yakalanan 2 şüphelinin yapılan üst aramalarında 50 bin TL nakit paraya ve farklı kişilere ait banka/kredi kartları ile dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerden birinin "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme (Görevli Memura Mukavemet)" suç kayıtları bulunduğu tespit edildi. Yakalanan 2 şüpheli işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret ile birlikte tüm gözler o kararda! Bütün maaşlar artabilir
SON DAKİKA | Kira artış oranı Aralık 2021 belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Fedakâr sağlıkçıların zammı 1 Ocak’tan itibaren geçerli
Son dakika haberi: AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Merkez Bankası'ndan dövize müdahale
CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
SON DAKİKA | Enflasyon-kur-faiz sarmalı kırılacak: Yeni Bakan yeni reçete!
SON DAKİKA | 4 yabancı kurum birden Türkiye için revizeye gitti! Güçlü gelen rakamlar sonrası harekete geçtiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolandırıcılara suçüstü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA