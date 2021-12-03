Dolandırıcılara suçüstü

Van ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince, sosyal medya platformlarında araba çekilişi reklamı üzerinden paylaşımda yer alan linke tıkladığında bankaya ait internet sitesine benzer oltalama yöntemi ile hazırlanan internet sitesi üzerinden yapılan dolandırıcılık faillerinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Van'da bulunan bir banka şubesi içerisinde 2 kişi parayı çektikleri sırada polis ekipleri suçüstü yaptı.

Suçüstü yakalanan 2 şüphelinin yapılan üst aramalarında 50 bin TL nakit paraya ve farklı kişilere ait banka/kredi kartları ile dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerden birinin "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme (Görevli Memura Mukavemet)" suç kayıtları bulunduğu tespit edildi. Yakalanan 2 şüpheli işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.