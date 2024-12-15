Dolandırıcılara tam 6 milyon lira kaptırdı

Bartın'da yaşayan bir kişi telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 'FETÖ Terör Örgütü ile bağlantınız tespit edildi' diyen dolandırıcılara inanıp, 6 milyon 200 bin liralık para ve ziynet eşyasını Zonguldak'a giderek teslim etti.24 Kasım günü Bartın'da meydana gelen olayda ismi açıklanmayan bir vatandaşı arayan ve kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledikleri, şahısları yakaladıkları ancak ziynet eşyaları ve parasını güvence altına almak üzere kendilerine teslim etmesi gerektiğini söylediler.Önce 200 bin TL'yi IBAN üzerinden gönderen vatandaş, daha sonra 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çanta içine koyarak Zonguldak Çaycuma ilçesinde bulunan bir otobüs durağında bekleyen kişiye verdi.Şikâyet üzerine yürütülen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.