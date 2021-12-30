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Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:49 Son Güncelleme: 30.12.2021 11:19

Dolandırıcılara yılbaşı pençesi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Dolandırıcılara yılbaşı pençesi

Yılbaşına saatler kala hediyelik eşya piyasasında yaşanan hareketlilik dolandırıcıları da harekete geçirdi. Yılbaşı hediyesi için sevdiklerine parfüm almayı isteyenleri, tuzağa düşürmeyi planlayan 4 dolandırıcı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği eş zamanlı 4 operasyonla gözaltına alındı, adreslerde bulunan onbinlerce sahte parfüme ise el konuldu.

Yılbaşının yaklaşmasıyla hediyelik eşya piyasasında yoğun talep, dolandırıcılara büyük fırsat tanıdı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların yılbaşına kötü bir sürpriz ile girmemesi için il genelinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Dolandırıcılara yılbaşı pençesi | Video

Ekiplerin çalışmaları neticesinde; Bağcılar ve Bahçelievler'de dünyaca ünlü markalara ait parfümlerin birebir sahtesinin üretildiği ve yılbaşına saatler kala internet üzerinden piyasa sürüleceği tespit edildi.

4 NOKTAYA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Jandarma ekiplerince takip altına alınan şüphelilerin, Bahçelievler ve Bağcılar'da bulunan merdiven altı imalathaneleri tespit edildi ve 2 imalathane ile 2 depodan oluşan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; A.G., M.B., H.B. ve K.B. gözaltına alınırken, 70 bin sahte parfüm ve imalatta kullanılan çok sayıda makine ve malzeme ele geçirildi.

ÇIPLAK GÖZLE AYIRT ETMEK ÇOK ZOR

Aramalarda, yurt dışından getirtilen dünyaca ünlü markalara ait çok sayıda boş cam şişe ve parfüm kutusu da bulundu. Şüphelilerin, merdiven altı yerlerde ürettikleri sahte parfümleri, yurtdışından getirttikleri bu şişelere doldurduğu, sahte bandrol ve stok numarası vererek sevkiyata hazırladığı ortaya çıktı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.G., M.B., H.B. ve K.B. ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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Dolandırıcılara yılbaşı pençesi
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