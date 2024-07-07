Dolandırıcılardan akıl almaz vurgun: 21 milyonu böyle cebe indirdiler!

21 MİLYON 100 BİN TL'LİK VURGUN

Mehmet E'nin ikna edilmesi sonrası 7 araç için otomobil başına 3 Milyon TL'ye anlaşıldı. Mehmet E. ilk kaparo olarak 100 bin TL iki ayrı işlemde; toplamda 700 bin TL para gönderdi. Aralık 2022-Nisan 2023 tarihinde Latif Ç. Ve Berke M.ye ait iki hesaba 21 Milyon 100 bin TL yatırdı. Araçların belirlenen günlerde teslim edilmediği ve oyalandığını fark edip dolandırıldığını anlayan Mehmet E. karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.