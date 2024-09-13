Dolandırıcılardan yeni taktik! Kargo kıyafeti giyip kargoyu teslim alan dolandırıcı çıktı

İstanbul Maltepe'de ikamet eden S.K'ya memleketleri Kars'ta yaşayan eniştesi yaklaşık 150 bin lira değerindeki fotoğraf makinasını kargo ile gönderdi. Enişte makinayı internet üzerinden satışa çıkarmış satın almak isteyen kişilerde S.K.nın işyerinden makinayı alıp parayı ona vereceklerdi.

15 DAKİKA SONRA GELİP GERİ ALDI

Kargo geçtiğimiz gün S.K'nın dükkanına geldi. Kargo tesliminden 15 dakika sonra bir başka kargo kıyafetli şahıs dükkana geldi. S.K'ya az önce teslim edilen kargo değerli kargo olduğu için tutanak hazırlamamız gerekiyor. Kargoyu geri alıp tutanakla birlikte getireceğim dedi. Bu duruma inanan S.K. makinayı tekrar gelen adama teslim etti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aradan saatler geçti kargo tekrar gelmeyince firmayı arayan S.K. dolandırıldığını anladı. Hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI

Şüpheli Cebrail T. (20) Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinde internet sitesi üzerinden kargocu ilanıyla iş başvurusu yaptım. Bana denilen adresten denilen şekilde paketi teslim aldım dediği öne sürüldü. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.