Dolandırıcılardan yeni yöntem! Ehliyet almak isteyen vatandaşları hedef alıyorlar

Dolandırıcılar her geçen gün farklı yöntemle ortaya çıkıyor. Özellikle internet üzerinden çok çeşitli dolandırma taktikleri geliştiren dolandırıcılar, bu kez kolay yoldan ehliyet almak isteyen vatandaşları hedef aldı. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden reklam verip duyuru yaparak 'sınavsız ehliyet' vaat eden dolandırıcılar kendileriyle irtibat kuran vatandaşlardan önce para alıyor ardından sürecin ilerleyebilmesi ve yatırılan paranın sözde yanmaması için daha fazla para istiyorlar.
Vatandaşlar ise baştan anlaşıp gönderdikleri paranın yanmasından korkarak daha fazla para gönderiyorlar ancak ne umdukları gibi sınavsız şekilde ehliyet alabiliyorlar ne de yatırdıkları parayı geri alabiliyorlar.
SINAVSIZ EHLİYET ALMAK İSTEDİ PARASINI KAPTIRDI
Kütahya'da yaşayan Ramazan B. ehliyet almak için internet üzerinde araştırma yaparken bir sosyal paylaşım sitesinde 'E- devlet onaylı sınavsız ehliyet, Ehliyet Almanın En Kolay Yolu' şeklinde ilan görünce ilan veren kişilerle irtibata geçti. Ramazan B. kendisine sınava girmeden ehliyet alabileceğini ve bütün işlemler ile ilgileneceklerini söyleyen dolandırıcılarla 4 bin 800 Türk liraya anlaştı. Kısa bir zaman sonra bazı eksiklerin olduğunu ve bir miktar daha ödeme yapması gerektiğini söylediler.
Ramazan B. de ise 1800 TL daha para gönderdi. Toplamda 6 bin 600 TL para göndermesine rağmen kendisinden 3 bin 300 TL daha para göndermesini istedi. Daha fazla para göndermeyen Ramazan B'yi sürekli işlemlerin devam edebilmesi için söz konusu parayı göndermesi için taciz eden dolandırıcılar aksi durumda ehliyet için bir şey yapamayacaklarını söylediler.
PARAYI ALMAK İÇİN HER YOLU DENEDİLER
Ramazan B'nin ehliyeti için sahte evraklar düzenleyerek mesajlar gönderen dolandırıcılar, ehliyet sınav sonucu gibi düzenlediklerin belge ile Ramazan B'nin sınavdan kaldığını gösteren sahte belge de hazırlayıp gönderdi. Dolandırıcılar verdiği parasını geri isteyen Ramazan B'ye "Dosya kapanmadan iade yapamıyorum, işleminizi tamamlayıp dekontunuzu gönderdikten sonrasında ehliyet basım işlemine başlanıp kargoya verilecektir, saat 12 kadar ister işlemi yapın ister yapmayın aksi durumda iptal edeceğim siz bunu istiyorsunuz." şeklinde mesaj dediler.
SAHTE MESAJLAR İLE EHLİYET BASIM ÜCRETİ İSTEDİLER
Ramazan B'ye MEB uzantılı sahte mesajlar gönderen dolandırıcılar mesajda şu ifadeleri kullandı: "Merhabalar sayın kurs müdürü müşterinizi Ramazan B. adına basım aşamasına giren A05N28163 seri numaralı ehliyet basımı için gerekli olan kurum ödemeleri sağlamış olup basım ücreti olan tek dekont 3 bin 300 Türk lirası ödemesi sağlandıktan sonra ehliyet basımı gerçekleşecektir, aksi taktirde işlem iptali sağlanacaktır. Bilginize."
SINAVA SİZİN ADINIZA JOKERİMİZ GİRİYOR
SABAH olarak dolandırıcıların taktiklerini birebir afişe etmek için onlarla irtibata geçtik. Bize de sınavsız şekilde ehliyet alabileceğimizi söyleyip yapmamız gerekenleri sıraladılar... "Kimlik bilginizin fotoğraflarını çekip buradan WhatsApp yoluyla gönderiyorsunuz ardından 300 Türk lirası kayıt ücreti yatırıyorsunuz, işlemlerinizi başlatıyoruz. Öncelikle yazılı sınava giren ardından Direksiyon Sınavına giren kursumuza hizmet veren bu şahısların girdiği sınavlara sizin adınıza ayarlama yapıyoruz.
Kişi-jokerimiz giriyor ve sertifikanız çıkartılıyor. En son ehliyet kartınızı da bastırıp sizlere kargo yoluyla gönderiyoruz. Kargonuzu alıyorsunuz, E-Devlet veya Trafik Şube olabilir sorgulatıyorsunuz. Aklınızda bir şey kalmaması açısından gerçek orijinal ehliyet olduğunu görüyorsunuz. Bu işlemler olurken ehliyetiniz E-Devlet sisteminde aktif olunca kalan asıl ehliyet ödememiz olan 5 bin 300 Türk lirasını gönderiyorsunuz."