Dolandırıcılardan yeni yöntem! Ehliyet almak isteyen vatandaşları hedef alıyorlar





Ramazan B. de ise 1800 TL daha para gönderdi. Toplamda 6 bin 600 TL para göndermesine rağmen kendisinden 3 bin 300 TL daha para göndermesini istedi. Daha fazla para göndermeyen Ramazan B'yi sürekli işlemlerin devam edebilmesi için söz konusu parayı göndermesi için taciz eden dolandırıcılar aksi durumda ehliyet için bir şey yapamayacaklarını söylediler.