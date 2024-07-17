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Giriş Tarihi: 17.7.2024 10:06

Dolandırıcıların sanal bahis vurgunu! Yüksek kazanç vaadiyle milyonluk vurgun yapmışlar

Konya polisi, sosyal medya hesaplarında oluşturdukları sanal bahis sitelerinde yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şebekenin peşine düştü. Konya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8’i tutuklandı. Şüphelilerin paranın izini kaybettirmek için 8 milyon TL’den fazla parayı kripto hesaplara aktardığı belirlendi.

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Dolandırıcıların sanal bahis vurgunu! Yüksek kazanç vaadiyle milyonluk vurgun yapmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında oluşturulan sanal bahis sitelerinde vatandaşlara yüksek kazanç vaat ederek dolandıran şüphelilerin peşine düştü. 2 ay süren çalışmalar sonucunda tespit edilen 9 şüpheliyi yakalamak için Konya merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda hedef 9 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda para sayma makinesi, bir miktar nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin hesap hareketlerinde ise mağdurlardan elde edilen 8 milyon 143 bin 200 TL para girişinin olduğu, hesaplarından 8 milyon 92 bin 978 TL paranın da kripto borsa şirketlerinde bulunan hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

8 DOLANDIRICI TUTUKLANDI

9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dolandırıcıların sanal bahis vurgunu! Yüksek kazanç vaadiyle milyonluk vurgun yapmışlar
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