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Giriş Tarihi: 16.4.2023

Dolandırıcıların yeni trendi: Yapay zekâ

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Dolandırıcıların yeni trendi: Yapay zekâ
ABD'de yaşayan Jennifer DeStefano, bilinmeyen bir numaradan gelen telefonu açtı ve 15 yaşındaki kızı Brie olduğuna inandığı kişinin "hıçkıra hıçkıra ağladığını" duydu. Hattın diğer ucundaki ses "Anne, her şeyi berbat ettim" dedikten sonra bir erkek "Kızın elimde. Polisi ararsan onu uyuşturucuya boğup Meksika'ya bırakacağım" dedi. Önce 1 milyon dolar talep eden erkek daha sonra 50 bin dolara razı oldu. Ancak kızının bir arkadaşının araması sonucu kaçırmanın yalan olduğu ortaya çıktı. Polis soruşturma başlatırken dolandırıcıların yapay zekâ kullanarak sesi taklit ettikleri düşünülüyor.

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Dolandırıcıların yeni trendi: Yapay zekâ
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