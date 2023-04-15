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Giriş Tarihi: 16.4.2023

Dolandırıcılığın arkasından ekonomist çıktı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Dolandırıcılığın arkasından ekonomist çıktı
Kripto para alım satım platformlarından BTC TURK adlı siteye üye olan Rukiye Y., (54) hesabında biriktirdiği 300 bin liranın 6 Ekim 2020'de uçup gittiğini görünce büyük şok yaşadı. Soluğu savcılıkta alan Rukiye Y., siteden kendisini birinin aradığını, siteye girişte bir sorun yaşandığı aktarılınca laptop ve telefonunun marka, model bilgilerini paylaştığını ifade etti. Sonrasında yaptığı kontrolde hesapta sadece 611 TL kaldığını fark ettiğini kaydeden Rukiye Y.'nin şikâyeti kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan kişi bir ekonomist oldu. Ekonomist Efe Y., "Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Efe Y., yurtdışına çıkmama, haftanın belirli gününde imza atma ve 1.5 milyon lira güvence miktarı yatırma şartlarıyla serbest bırakıldı.

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Dolandırıcılığın arkasından ekonomist çıktı
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